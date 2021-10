Criptovalute, investire con la piattaforma Crypto Smart è più semplice

Gli ampi movimenti registrati nel corso del 2021 dal Bitcoin e dalle principali criptovalute hanno spinto un numero maggiore di italiani ad investire su questa asset class.

Un modo rapido e veloce per prendere posizione su questo mercato è rappresentato da Crypto Smart, la prima piattaforma tutta italiana (fondatori, sede e legislatura) che permette i professionisti e investitori retail di comprare, vendere e depositare Bitcoin, Ethereum, token e asset digitali. Il tutto in modo facile, indipendente e a basso costo.

A differenza delle altre piattaforme presenti sul mercato, Crypto Smart è una società di diritto italiano, regolata da leggi italiane e con sede in Italia, a Perugia. L’azienda ha studiato i propri servizi per soddisfare le esigenze degli utenti italiani e per questo non serve aprire alcun conto in paesi esteri: con Crypto Smart si rimane in Italia, con la garanzia e i diritti delle leggi del nostro Paese. In particolare, dal punto di vista fiscale, rispetto a piattaforme estere come Binance non è richiesto di inserire l’investimento in criptovalute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, garantendo così una maggiore riservatezza.

Tra i fondatori di Crypto Smart ci sono gli imprenditori Alessandro Frizzoni, Alessandro Ronchi, Claudio Baldassarri, Massimo Zamporlini e Alice Ubaldi che vantano esperienze di successo nel mondo dell’innovazione. Ad esempio, Frizzoni e Ronchi sono stati tra i fondatori di Ariadsl e tra i vertici di Go Internet, portando la società alla quotazione sul mercato Aim Italia di Piazza Affari.

Le funzionalità presenti su Crypto Smart

I servizi disponibili sulla piattaforma sono numerosi, tra exchange, pagamenti e wallet digitale. Nel dettaglio, Crypto Smart permette ai propri clienti di comprare, vendere, depositare criptovalute o altri beni digitali.

L’apertura conto e la gestione del wallet sono gratuite e le commissioni sulle transazioni (ovvero per l’acquisto, la vendita o le conversioni) vanno da un massimo di 0,20% fino a un minimo dello 0% (per oltre 2 milioni di euro di valore di transazione). In qualsiasi momento è possibile ritirare i depositi attraverso un bonifico bancario o ricevendo criptovalute: il cliente pertanto può scegliere come essere liquidato in totale libertà. Il cliente può anche spostare in Crypto Smart criptovalute già in suo possesso in un’altra piattaforma o conto.

In Crypto Smart c’è anche un servizio di pagamento in criptovaluta e wallet digitale, che consente l’utilizzo monetario della criptovaluta, sostituendo il denaro o qualsiasi altra moneta, per le operazioni di ricezione o invio di pagamenti.

È un servizio pensato per le aziende che intendono incrementare il loro fatturato dando la possibilità ai propri clienti di pagare attraverso le criptovalute, un’opzione molto diffusa in altri paesi. Il servizio di pagamento in valute digitali è facilmente integrabile con i maggiori software di e-commerce (woocommerce, shopify, drupal, magento, prestashop, shopware, wordpress) e con molta rapidità, permette alle aziende di ricevere il pagamento dai propri clienti.

Inoltre a breve sarà disponibile anche il servizio di staking che consente agli utenti Crypto Smart di mettere a disposizione le proprie criptovalute per partecipare al meccanismo di proof of stake utilizzato dalla rete blockchain per la convalida delle transazioni e la registrazione di un “nuovo blocco”. Ciò permetterà agli utenti di ricevere la ricompensa derivante da questa attività.