Giurlani (TCW): Fed colomba “crea opportunità per l’obbligazionario”

Dopo un primo trimestre molto forte sia a livello azionario che obbligazionario, TCW guarda al 2019 come a un anno “molto interessante per i mercati”. Lo ha detto a Wall Street Italia Gian Luca Giurlani, Managing Director e Responsabile per l’Europa del gruppo.

Le condizioni restano favorevoli anche nel prosieguo dell’anno, secondo il manager. “La Fed che conferma il rallentamento nella salita dei tassi che crea maggiori opportunità nell’obbligazionario“, ha dichiarato a margine del Salone del Risparmio 2019.

Due soluzioni ottime per un investitore europeo che si ritrova in un’area dove i tassi sono ancora negativi sono le strategie TCW Income e Metwest Constraint. Quest’ultima offre un “rendimento utile” con una volatilità bassa nell’obbligazionario, precisa Giurlani. Mentre la prima, un rendimento interessante del 6,5% (fondo TCW Income).

Dal punto di vista dell’azionario, il trend è buono e “l’America sta aiutando notevolmente”. Il manager racconta che due anni fa TCW ha sviluppato una strategia dedicata all’intelligenza artificiale (TCW Artificial Intelligence Equity Fund) che sta suscitando interesse. È la soluzione ideale per gli investitori alla ricerca di temi secolari.