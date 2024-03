Ftse Mib, i migliori e peggiori di febbraio: spicca Unipol, sottotono le utilities

I mercati azionari archiviano un mese di febbraio all’insegna di nuovi record, negli Usa, in Europa e in Giappone. A trainare i listini hanno contribuito le trimestrali, in particolare quella di Nvidia che ha alimentato il rally dei titoli legati all’intelligenza artificiale. Positivi anche i segnali di disinflazione nei Paesi occidentali, anche se non ancora sufficienti per ipotizzare tagli dei tassi in tempi brevi.

Le performance dei principali indizi azionari a febbraio

Nel dettaglio, a febbraio hanno registrato nuovi massimi storici l’S&P 500 (+5,2% nel mese) e il Nasdaq (+6,1%) a Wall Street, grazie anche alla miglior performance mensile da maggio 2023 da parte dei Magnifici 7. Record anche per il Dax (+4,6%) e il Cac 40 (+3,5%) in Europa e per il Nikkei (+7,9%) a Tokyo.

A Piazza Affari, il Ftse Mib (+6%) ha ritoccato i livelli del 2008, sostenuto da un set di risultati positivi. Vediamo allora quali sono stati i titoli migliori e peggiori del paniere principale di Borsa Italiana nel mese di febbraio.

I titoli migliori di febbraio del Ftse Mib

Classifica Migliori 5 Var % 1 UNIPOL 29,0% 2 SAIPEM 26,0% 3 LEONARDO 21,9% 4 FERRARI 20,5% 5 BRUNELLO CUCINELLI 20,3%

A registrare la miglior performance nel mese di febbraio è Unipol, con un rialzo del 29%. Il titolo ha beneficiato della razionalizzazione della struttura societaria annunciata il 16 febbraio, che prevede una fusione con UnipolSai. Nel contesto dell’operazione è prevista un’Opa volontaria totalitaria sulla controllata, ad un corrispettivo di 2,7 euro per ogni azione portata in adesione.

Al secondo posto Saipem (+26%), che ha chiuso il mese con il botto mettendo a segno un +13,3% il 29 febbraio in scia ai conti. I risultati, superiori agli obiettivi del piano, hanno visto un ritorno all’utile con un risultato netto di 179 milioni di euro. Inoltre, la società ha rivisto al rialzo i target del 2024 e prevede la distribuzione di un dividendo nel 2025.

Il terzo gradino del podio di febbraio è occupato da Leonardo (+21,9%), sostenuta in parte dal contesto di tensioni geopolitiche, con due conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina. Il titolo è stato favorito anche dalle aspettative della Nato su un aumento della spesa per la difesa e da alcune dichiarazioni di Draghi sugli investimenti necessari per la difesa europea.

In evidenza anche Ferrari (+20,5%), che ha riportato un quarto trimestre in linea con le aspettative e ha fornito una guidance conservativa, che secondo gli analisti lascia spazio per revisioni al rialzo nel corso dell’anno.

Chiude in quinta posizione Brunello Cucinelli, con un guadagno del 20,3%.

I titoli peggiori del mese di febbraio a Piazza Affari

Classifica Peggiori 5 Var % 1 INWIT -9,0% 2 A2A -8,7% 3 TERNA -7,5% 4 ERG -7,4% 5 ENEL -7,2%

In fondo alla graduatoria scivolano perlopiù le utilities, oltre a Inwit. La società delle torri ha chiuso il mese di febbraio con un ribasso del 9%, seguita da A2a (-8,7%), Terna (-7,5%), Erg (-7,4%) ed Enel (-7,2%).

Tutte queste società devono ancora pubblicare i conti del 2023 e sono state penalizzate in un contesto che frena i titoli difensivi. In particolare, pesa il rialzo dei rendimenti obbligazionari, che si è esteso dagli Usa all’Europa. Ricordiamo che le aziende strutturalmente indebitate a lungo termine, come le utilities e le imprese infrastrutturali, soffrono maggiormente l’aumento dei tassi, che aumenta gli oneri finanziari.

Gli ultimi dati macroeconomici e le dichiarazioni prudenti dei responsabili di politica monetaria, sia della Fed, sia della Bce, hanno ridotto le probabilità di tagli dei tassi in primavera. I mercati monetari hanno ridotto le scommesse sulla riduzione complessiva dei costi di finanziamento nel corso del 2024 e propendono per giugno-luglio come date probabili per le prime mosse.