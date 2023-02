Festival di Sanremo 2023, quanto guadagna Chiara Francini?

Attrice colta e preparata, ma popolare anche per i ruoli interpretati in televisione, Chiara Francini stasera prenderà parte al Festival di Sanremo 2023 in qualità di co-conduttrice. Francini è nata a Firenze, ma è cresciuta a Campi Bisenzio, dove ha trascorso l’infanzia con in nonni, perché i genitori, Orlanda e Danilo, dovevano lavorare a tempo pieno per pagare il mutuo.

Chiara Francini, dopo il diploma al Liceo Classico Dante di Firenze, si è laureata in Lettere all’Università degli Studi di Firenze, con una tesi in italianistica, ottenendo una votazione di 110 e lode. Per pagarsi gli studi, ha lavorato per molto tempo come impiegata all’interno di un ufficio personale di una ditta di elettronica.

Chi è Chiara Francini

Fin da piccola, la Francini ha sognato di fare l’attrice. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha confidato che “sin da bambina avevo due passioni: recitare o fare la missionaria. In tutti e due i casi è un modo per darsi agli altri”. Fin dalle elementari ha iniziato a recitare, dapprima nelle recite scolastiche: una passione che è riuscita a farla arrivare in teatro, frequentando prima il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, per poi passare a Roma, dove ha recito in ruoli più importanti.

Dopo queste prime esperienze, le venero spalancate le porte della televisione, debuttando in programmi come BlaBlaBla e Stracult. La sua carriera di attrice ha continuato, prendendo parte a “Radio Sex” di Alessandro Baracco e interpretando un ruolo anche nel film “Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni. La popolarità presso il grande pubblico è arrivata con il personaggio di Bea nella fiction “Tutti pazzi per amore 2” di Riccardo Milani. Nello stesso periodo con “Colorado” è ritornata in tv: grazie a questo programma riesce a consolidare il suo personaggio comico.

Francini è anche autrice di alcuni romanzi. Tra questi si ricordiamo “Un anno felice” (2019), “Non parlare con la bocca piena” (2017), “Mia madre non lo deve sapere” (2018) e “Il cielo stellato fa le fusa” (2020). Cura, inoltre, una rubrica sul quotidiano La Stampa, nella sezione Specchio, che si chiama “Forte e Chiara”.

Quest’anno, partecipa come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023: è stata voluta da Amadeus per la quarta serata dell’appuntamento canoro.

A quanto ammonta il suo cachet

Chiara Francini, dopo Ferragni, è la seconda Chiara ad essere stata ingaggiata come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023.

Ma a quanto ammonta il cachet di Francini? La showgirl percepirà 25 mila euro, in linea con quanto hanno percepito le altre co-conduttrici nel corso delle ultime edizioni del Festival di Sanremo.