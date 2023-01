Festival di Sanremo, quanto guadagnerà Chiara Ferragni?

Conto alla rovescia per l’inizio di Sanremo 2023, il Festival della Canzone Italiana, che apre i battenti martedì 7 febbraio 2023 per terminare l’11, una delle kermesse più seguite nel nostro paese. A condurre anche quest’anno ci sarà Amadeus, affiancato nella prima e ultima serata da Chiara Ferragni.

Chi è Chiara Ferragni

Classe 1987, Chiara Ferragni ha studiato giurisprudenza alla Bocconi ma non si è laureata. Nel 2009 ha aperto il suo blog The Blonde Salad dando il via al fenomeno delle fashion blogger in Italia e diventando sempre più famosa a livello mondiale.

Ferragni è a capo di ben tre società che solo nel 2020 avrebbe realizzato ricavi per 19 milioni di euro. Si tratta della Tbs Crew, che si occupa del blog e del marchio The Blonde Salad, della Sisterhood, che offre consulenza per le attività di marketing, eventi e gestione di diritti d’immagine dei talent. Infine c’è la Fenice, società che nel suo portafoglio ha il marchio Chiara Ferragni Collection. Secondo le indiscrezioni, Fenice starebbe cercando un fondo di private equity che ne sostenga i piani di sviluppo. L’influencer e imprenditrice, scrive “L’Economia” de “Il Corriere della Sera”, ha affidato a BNP il compito di individuare il partner giusto. Il giro d’affari delle tre società di Ferragni (con Fenice ci sono anche TBS Crew e Sisterhood) nel 2021 si attesta a circa 46,3 milioni di euro.

Ricordiamo che nel marzo 2021 Triboo ha siglato un ulteriore accordo con Chiara Ferragni per la gestione dello store online dopo quello relativo al restyling del sito TheBlondeSalad.com ed avere accompagnato Valentina Ferragni nel suo debutto online.

Il suo cachet per Sanremo

Chiara Ferragni è una delle più note influencer globali, imprenditrice digitale attiva nel mondo della moda e che conta sui social 28,4 milioni di follower. Il cachet delle due serate da co-conduttrice si aggirerebbe intorno ai 100 mila euro. Come ha annunciato la stessa imprenditrice digitale, il suo cachet è andato a D.i.Re, donne in rete contro la violenza.