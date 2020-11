Valentina Ferragni apre il suo e-commerce con Triboo

Triboo, Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha realizzato la piattaforma e-commerce dedicata al lancio della nuova linea di gioielli di Valentina Ferragni.

Valentina, sorella della nota influencer Chiara Ferragni per la quale Triboo ha completato il restyling del sito TheBlondeSalad.com, collabora da molti anni con diversi brand per la realizzazione di collezioni esclusive, ma non si era mai messa in proprio: Valentina Ferragni Studio, è il primo progetto nel quale è sia designer che owner del brand.

Il prodotto di lancio del brand è un orecchino componibile; Uali, chiamato con il soprannome di Valentina, si può usare singolarmente oppure unire in più parti al fine di renderlo sempre nuovo ed anticonvenzionale. L’articolo, realizzato in argento 925 con placcature in oro 24kt, è prodotto in Italia.

Lo store realizzato da Triboo (che controlla questa testata online) è attivo dal 15 settembre ma i prodotti sono già andati a ruba, rendendo l’orecchino un pezzo iconico. La variante Uali Gold è terminata dopo una sola settimana dall’apertura e, dopo essere stato riassortita, è nuovamente andata out of stock dopo un solo giorno.

Il successo del lancio è stato possibile grazie alla notorietà della designer, ma anche grazie al lavoro svolto degli esperti del team Triboo, che gestiscono l’e-commerce a 360° occupandosi del management, del customer service e della logistica.

Lo store online è disponibile in italiano e in inglese ed effettua spedizioni in tutta Europa.

Considerando le tempistiche e le specifiche del progetto, Triboo ha individuato in Shopify la giusta soluzione per garantire la qualità e le performance richieste dal brand.

Nonostante i numerosi accessi generati dai profili social, la piattaforma rilasciata ha garantito ottime prestazioni ed ha offerto una user experience fluida e semplice.