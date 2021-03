A Triboo la gestione dell’e-commerce di Chiara Ferragni

Triboo ha siglato un ulteriore accordo con Chiara Ferragni per la gestione dello store online dopo quello relativo al restyling del sito TheBlondeSalad.com ed avere accompagnato Valentina Ferragni nel suo debutto online.

Il marchio Chiara Ferragni, nato nel 2013 come brand di calzature fashion ma pop, si è affidato a Triboo, Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, per la gestione del proprio e-commerce.

Il design del sito realizzato dalla Digital Transformation Factory di Triboo (che controlla questa testata online) è orientato a rappresentare al meglio la capacità unica del brand di essere all’avanguardia con naturalezza e spontaneità.

Una leggerezza positiva, espressa attraverso una navigazione immediata e fluida, tra colori pastello e forme lineari che disegnano uno spazio nel quale l’utente possa sentirsi a proprio agio, stimolato e coinvolto nel mondo di Chiara Ferragni.

“Nel piano di crescita e sviluppo del marchio Chiara Ferragni, l’e-commerce sarà uno dei traini fondamentali. Per questo motivo abbiamo rinnovato il nostro sito e siamo molto contenti di questo nuovo look powered by Triboo.” – commenta Chiara Ferragni, ceo e creative director del brand.