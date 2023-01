Festival di Sanremo, quanto guadagnerà Amadeus?

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi televisivi più attesi e seguiti dell’anno in Italia e, come ogni anno, la domanda che tutti si pongono è: quanto guadagna Amadeus per condurre il Festival? Come ben sappiamo, Amadeus è il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023, la sua 73 ma edizione, che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023.

In questa edizione, Amadeus sarà affiancato dalla presenza femminile di Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice digitale; Francesca Fragnani, giornalista romana dalla lunga carriera. Chiara Francini e Paola Egonu inoltre saranno conduttrici per una sera al Festival di Sanremo. Inoltre, Gianni Morandi sarà il co-conduttore del Festival.

In merito al guadagno di Amadeus per ogni serata di spettacolo, si dice che porterà a casa una somma che si aggira intorno alle 70 mila euro. Questa cifra, moltiplicata per tutte e cinque le serate di condizione, diventerà di 350 mila euro complessivi, 50 mila euro in più rispetto a Gianni Morandi. L’icona della musica italiana che conduce il festival insieme ad Amadeus, infatti, avrà un compenso di circa 60 mila euro a serata, e in totale, prenderà non meno di 300 mila euro.