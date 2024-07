Salone Nautico di Venezia: Pasquale di Cosola ripercorre le novità della nautica di lusso

Il Salone Nautico di Venezia rappresenta un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati e professionisti del settore nautico. Situato in una delle città più affascinanti al mondo, l’evento offre una piattaforma unica dove innovazione, design e sostenibilità si incontrano.

Pasquale Di Cosola, Sales Manager ed esperto del settore, ci ha accompagnato alla scoperta delle novità del settore presentate in questo contesto unico.

“Il Salone Nautico di Venezia – chiosa, infatti, Di Cosola – è più di una semplice esposizione di imbarcazioni: è un punto di incontro per discutere delle tendenze future e delle sfide che il nostro settore deve affrontare“.

Pasquale Di Cosola: la sostenibilità al centro del Salone

Pasquale Di Cosola mette in evidenza la sostenibilità ambientale come tema centrale dell’evento: “Il nostro settore è fortemente impegnato nell’adozione di soluzioni ecocompatibili e il Salone Nautico di Venezia è il palcoscenico perfetto per presentare le imbarcazioni a propulsione elettrica e ibrida“. Queste tecnologie, sottolinea Di Cosola, non solo riducono l’impatto ambientale ma offrono anche un’esperienza di navigazione più silenziosa e confortevole.

Durante l’evento, infatti, sono state presentate le ultime novità in termini di tecnologie avanzate, con un particolare focus sulle soluzioni eco-compatibili come le imbarcazioni a propulsione elettrica e ibrida, a testimonianza di come tutto il settore stia lavorando coeso in questa direzione.

Pasquale Di Cosola: innovazione e design, un binomio vincente

L’innovazione e il design giocano un ruolo altrettanto cruciale nel settore, come sottolinea Pasquale Di Cosola.

Un design che però non è solo fine a sé stesso: “Il design non è solo estetica; è funzionalità, efficienza e sostenibilità” dichiara Di Cosola, sottolineando come i principali attori del settore lavorino a stretto contatto con i migliori designer e ingegneri per creare imbarcazioni non solo belle da vedere, ma che offrano anche prestazioni eccezionali e un impatto ambientale ridotto.

Salone Nautico di Venezia: hub di collaborazione e condivisione di conoscenze

Per Pasquale Di Cosola eventi come il Salone Nautico di Venezia sono fondamentali per il progresso del settore nautico: “È qui che possiamo scambiare idee, apprendere gli uni dagli altri e lavorare insieme per un futuro più sostenibile e innovativo nella nautica di lusso“.

La collaborazione e la condivisione delle conoscenze sono elementi essenziali per affrontare le sfide del futuro e per promuovere un settore più responsabile e consapevole.

Pasquale Di Cosola: la visione per il futuro della nautica di lusso

Concludendo, Pasquale Di Cosola condivide la sua visione sul futuro della nautica di lusso. “Il mercato sta evolvendo rapidamente. I clienti desiderano imbarcazioni che non solo offrano un’esperienza di lusso, ma che siano anche eco-friendly. Il settore sta rispondendo a questa domanda con innovazioni che vanno dall’uso di materiali riciclabili all’integrazione di sistemi di propulsione ibrida”.

Di Cosola è convinto che la nautica di lusso possa giocare un ruolo chiave nella promozione della sostenibilità ambientale. “Il nostro obiettivo è essere pionieri in un settore che diventa sempre più consapevole delle proprie responsabilità ambientali” conclude il Sales Manager.