Roberto Coin si affida a East Media (Triboo) per il digital in Cina

Roberto Coin, rinomato brand di alta gioielleria, ha deciso di potenziare la sua presenza nel mercato del lusso in Cina, affidando la gestione dei suoi asset digitali a East Media, società del gruppo Triboo (che controlla questa testata online) specializzata nell’internazionalizzazione in Cina e nel Far East, con sedi a Milano e Shanghai.

Il team di Triboo supporterà il brand nella gestione dei principali canali social come WeChat e Xiaohongshu, oltre che nelle operazioni del flagship store su Tmall del gruppo Alibaba, il marketplace più importante in Cina.

“Siamo entusiasti di essere al fianco di un’eccellenza italiana come Roberto Coin che sta crescendo nel mercato cinese. Siamo certi che con la nostra sinergia e collaborazione il Brand potrà raggiungere i risultati prefissati” ha dichiarato Mauro Comendulli, ceo di East Media.

Famoso per il suo design, che spesso combina elementi classici con dettagli moderni, Roberto Coin mira a conquistare il cuore delle donne cinesi in un mercato che vede una crescente domanda di made in Italy. Nel 2023, il settore della gioielleria di lusso in Cina ha registrato un fatturato di 9 miliardi di dollari, con una crescita del 17% rispetto all’anno precedente e del 154% negli ultimi quattro anni.