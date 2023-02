Festival di Sanremo 2023, quanto guadagna Paola Egonu?

Chi è Paola Egonu e quanto guadagna per la partecipazione al Festival di Sanremo 2023? Paola Egonu è una pallavolista italiana, che, attualmente ricopre il ruolo di opposto del Vakibank. Stasera sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo, insieme ad Amadeus.

Paola Egonu è nata a Cittadella (Padova), da genitori con nazionalità nigeriana. Prima di emigrare in Italia, il padre Ambrose era un camionista, che lavorava a Lagos, mentre la madre Eunice prestava servizio come infermiera a Benin City. La Egonu ha un fratello Andrea e una sorella Angela. Anche la cugina Terry Enweonwu è una popolare pallavolista.

Chi è Paola Egonu

Paola Egonu ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2014, quando è stato rilasciato il passaporto italiano al padre. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel novembre 2018 ha rivelato di essere fidanzata con una ragazza, che l’avrebbe consolata dopo una pesante sconfitta subita nel corso del campionato mondiale 2018. La fidanzata dell’epoca si rivelerà poi essere la pallavolista Katarzyna Skorupa. Successivamente ha annunciato di essersi legata al pallavolista polacco Michał Filip.

Tra le attività che l’hanno contraddistinta fuori dal campo, c’è stato il doppiaggio: ha, infatti, prestato la voce al personaggio Sognaluna, presente nel film d’animazione Soul, prodotto dalla Pixar e dalla Disney. La partecipazione al Festival di Sanremo 2023 non è il suo debutto in televisione, dato che è stata una delle conduttrici de “Le Iene” nella stagione 2021-2022.

La partecipazione di Paola Egonu alla kermesse sanremese è stata presa di mira in questi giorni da Giuseppe Cruciani, conduttore de “La Zanzara” su Radio 24, per le affermazioni rilasciate nei giorni scorsi dalla campionessa di pallavolo, che aveva dipinto l’Italia come un paese gretto a razzista. Cruciani ha attaccato Paola Egonu in questo modo: “C’è una signora che si chiama Paola Egonu che gioca in Turchia, non proprio un modello per i diritti umani, che sostiene di aver paura di mettere un mondo un figlio nero a causa del razzismo in Italia”.

Il suo cachet a Sanremo

Secondo alcune indiscrezioni, il cachet sanremese di Paola Egonu sarebbe pari a 25 mila euro.

Questa risulta essere una cifra ben distante da quanto guadagnerà Chiara Ferragni, il cui cachet dovrebbe essere pari a 100 mila euro (50 mila euro circa a puntata). Ma è perfettamente in linea con quello delle co-conduttrici delle ultime edizioni. Solo per fare un esempio Sabrina Ferilli, per l’edizione 2022, aveva ottenuto 25 mila euro, mentre Drusilla Foer, personaggio già conosciuto ma non popolarissimo ed “esploso” proprio grazie al Festival, avrebbe guadagnato 15 mila euro. Sicuramente l’artista che detiene il record del cachet più alto a Sanremo è Checco Zalone, il quale avrebbe percepito, per i suoi sketch, un cachet pari a 70 mila euro.