Fed, in caso di forte ripresa dell’economia pronta a rivedere qe

I membri del comitato di politica monetaria della Federal Reserve nella riunione di politica di aprile hanno affermato che una forte ripresa dell’attività economica giustificherebbe una discussione sull’inasprimento della politica monetaria a stelle e strisce. E’ quanto riportato nei verbali del Fomc appena resi noti.

“Un certo numero di membri ha evidenziato che se l’economia continuerà a fare progressi verso gli obiettivi del Fomc, potrebbe essere appropriato iniziare a discutere per una frenata del ritmo degli acquisti di asset nelle prossime riunioni”, è scritto nei verbali della riunione del 27-28 aprile.

Ad aprile il comitato di politica monetaria della Fed aveva deciso di mantenere i tassi di riferimento prossimi allo zero e continuare ad acquistare ogni mese con il piano di quantitative easing almeno 120 miliardi di dollari in titoli obbligazionari. La Fed aveva poi aggiornato la sua visione sull’economia, affermando che la crescita si è “rafforzata” e l’inflazione è in aumento.

Tuttavia, il presidente Jerome Powell ha affermato dopo la riunione che la ripresa dell’economia Usa rimane “irregolare e lungi dall’essere completa” e che l’economia non mostra ancora “sostanziali ulteriori progressi” che il comitato ha fissato peri iniziare a cambiare politica monetaria.

La riunione di aprile si è tenuta prima che i dati sull’inflazione per il mese fossero pubblicati. Ad aprile l’indice dei prezzi al consumo negli Usa è aumentato del 4,2% più del previsto, ma i funzionari della Fed sostengono che l’aumento previsto dell’inflazione nei prossimi mesi sarà solo temporaneo e non favorirà un cambiamento nella politica monetaria.