Elon Musk, l’ultima sfida: le auto volanti

Elon Musk, fondatore e numero uno di Tesla, si sa, “una ne fa cento ne pensa”. Ormai non passa giorno che non si parli delle nuove sfide del visionario manager sudafricano, di recente diventato l’uomo più ricco al mondo.

Dopo che negli ultimi giorni è finito sotto i riflettori per gli investimenti in Bitcoin e il turismo nello spazio, Musk torna sotto i riflettori della stampa internazionale per il suo prossimo progetto: quello di mettere a punto un auto volante. Non è la prima volta che Elon Musk ne parla. Al contrario. Questo sembra essere il suo pallino.

“Voglio che fluttui, e stavo cercando di capire come farlo librare senza, sai, uccidere le persone” ha detto Musk, al The Joe Rogan Experience, podcast condotto dall’omonimo presentatore e comico americano. “Forse può librarsi un metro sopra il suolo, o qualcosa del genere. Se precipiti, la sospensione si spegne ma non morirai.”

Dopo Elon Musk anche Elkann: “Sarà il decennio delle auto volanti”

E a confermare che il futuro dell’auto si muoverà su questa strada, lo ha confermato anche John Elkann, presidente di Stellantis e di Ferrari, in un’intervista che conclude la prima stagione dell’Italian Tech Speak, il podcast audio-video gratuito di divulgazione sui temi dell’innovazione.