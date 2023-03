Credit Suisse, cosa succede a chi ha comprato i bond AT1?

UBS ha accettato di acquistare la rivale nazionale Credit Suisse in difficoltà per 3 miliardi di franchi svizzeri. Nonostante gli audaci proclami delle autorità svizzere e delle banche centrali sul ritorno alla stabilità, l’accordo non sembra aver sciolto le preoccupazioni sui rischi sistemici per i mercati globali.

Dopo anni di pesanti perdite e costosi scandali, l’ultimo crollo del titolo del Credit Suisse è iniziato con il crollo delle banche statunitensi Silicon Valley Bank e Signature Bank e si è aggravato quando il principale investitore, la Saudi National Bank, ha dichiarato di non poter più fornire assistenza finanziaria. L’annuncio di un prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri da parte della Banca Nazionale Svizzera non è riuscito a placare le preoccupazioni degli investitori e ha reso necessario il “salvataggio d’emergenza” dell’istituto, che ha 167 anni, da parte di UBS. Il presidente del Credit Suisse, Axel Lehmann, ha dichiarato in una conferenza stampa che “gli ultimi sviluppi provenienti dalle banche statunitensi ci hanno colpito nel momento più sfavorevole”.

“L’accelerazione della perdita di fiducia e l’escalation degli ultimi giorni hanno reso evidente che il Credit Suisse non può più esistere nella sua forma attuale. […] Siamo felici di aver trovato una soluzione che, ne sono convinto, porterà stabilità e sicurezza durature ai clienti, al personale, ai mercati finanziari e alla Svizzera.”

Ubs compra Credit Suisse

L’accordo a prezzo ridotto dovrebbe chiudersi quest’anno e creerà un colosso bancario con oltre 5.000 miliardi di dollari di asset totali in gestione. L’accordo prevede anche il sostegno del governo svizzero, dell’autorità di regolamentazione finanziaria FINMA e della Banca Nazionale Svizzera (BNS), che offrirà una linea di liquidità fino a 100 miliardi di franchi svizzeri, sostenuta da una garanzia federale contro le insolvenze. Il governo offrirà una garanzia di perdita fino a 9 miliardi di franchi svizzeri, mentre UBS si farà carico dei primi 5 miliardi di perdite potenziali. Se da un lato l’accordo potrebbe porre fine ai dubbi sulla redditività del Credit Suisse come azienda, dall’altro alcuni analisti ritengono che il diavolo si nasconda nei dettagli, man mano che questi verranno definiti nelle prossime settimane e mesi. “Un problema è che il prezzo dichiarato di 3,25 miliardi di dollari (0,5 franchi svizzeri per azione) equivale a circa il 4% del valore contabile e a circa il 10% del valore di mercato del Credit Suisse all’inizio dell’anno”, ha dichiarato Neil Shearing, capo economista di Capital Economics.

Ciò suggerisce che una parte sostanziale dei 570 miliardi di dollari di attività del Credit Suisse potrebbe essere deteriorata o percepita come a rischio di deterioramento. Questo potrebbe generare un nuovo nervosismo sulla salute delle banche”. Shearing ha aggiunto che potrebbero esserci ancora dei rischi per l’operazione “per motivi legali o finanziari, o se la fiducia in UBS venisse intaccata e questa avesse paura dell’operazione. Solo il tempo ci dirà come verrà accolto questo matrimonio riparatore”.

L’emissione di obbligazioni AT1

Ma nell’ambito dell’accordo, l’autorità di regolamentazione svizzera FINMA ha annunciato l’azzeramento di 16 miliardi di franchi svizzeri di obbligazioni Additional Tier 1 (AT1) del Credit Suisse, e alcuni investitori temono siano un ulteriore rischio di ricaduta sul credito globale.

“Le obbligazioni AT1 sono state introdotte in Europa dopo la crisi finanziaria globale per fungere da ammortizzatori quando le banche iniziano a fallire”, ha spiegato Charles-Henry Monchau, chief investment officer di Syz Bank. “Sono progettate per imporre perdite permanenti agli obbligazionisti o per essere convertite in azioni se i coefficienti patrimoniali di una banca scendono al di sotto di un livello predeterminato, sostenendo di fatto il suo bilancio e consentendole di rimanere in attività”. Secondo il regime svizzero di bail-in, il debito AT1 si trova al di sopra del capitale proprio nella cascata di assorbimento delle perdite.

Monchau ha suggerito che l’azzeramento dell’intera tranche di obbligazioni AT1 è uno “sviluppo preoccupante“, dato che gli obbligazionisti non garantiti di solito hanno un rango superiore a quello degli azionisti nella struttura del capitale. Secondo Monchau, ciò solleva dubbi sul valore reale delle obbligazioni convertibili contingenti (CoCo) e crea rischi di contagio. “C’è anche il rischio di un effetto di spillover sul credito globale (anche se notiamo che le obbligazioni senior garantite sembrano abbastanza resistenti, comprese le obbligazioni senior garantite CS che stanno facendo un balzo di prezzo questa mattina)”, ha aggiunto.

Goldman Sachs dal canto suo ha sottolineato che la svalutazione costituisce la più grande perdita mai inflitta agli investitori di AT1 dalla nascita dell’asset class dopo la crisi finanziaria e ha affermato che, sebbene preservi un po’ di valore per gli azionisti, la decisione “indebolisce notevolmente l’ipotesi di aggiungere rischio”. Gli strategist del credito della banca hanno dichiarato:

“Resta da vedere se gli investitori tratteranno questa decisione come un caso isolato o se ripenseranno all’asimmetria del loro profilo rischio-rendimento in periodi di elevata sofferenza finanziaria. A nostro avviso, però, è diventato più difficile valutare l’attrattiva dell’attuale, storicamente consistente, aumento dello spread fornito dalle obbligazioni AT1 rispetto alle loro controparti corporate HY (high-yield), il che probabilmente limiterà l’appetito verso l’asset class AT1.”

La vice direttrice generale della Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, a margine del convegno annuale Aifi in merito alle dichiarazioni della Bce sul salvataggio del Credit Suisse, che prevede l'azzeramento dei bond At1 prima dell'equity