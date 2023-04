“Le recenti tensioni nel settore bancario sono state contenute con successo grazie all’intervento rapido e coordinato delle banche centrali, del Dipartimento del Tesoro statunitense e delle autorità di regolamentazione, che ha limitato la crisi bancaria e il rischio di contagio all’economia reale. In questo contesto, è ragionevole affermare che il fallimento di Credit Suisse ha avuto finora un impatto limitato. Tuttavia, è probabile che gli standard di credito si inaspriscano ulteriormente, provocando una contrazione dell’offerta di credito e danneggiando la situazione finanziaria di famiglie e imprese. Prevedo un calo dell’economia statunitense a partire dalla seconda metà dell’anno a causa dell’inasprimento delle condizioni finanziarie e uno sviluppo simile nell’Ue, ma in misura minore.”

Così Mabrouk Chetouane, head of global market strategy di Natixis IM Solutions ai microfoni di “Wall Street Italia”. Con lui abbiamo parlato anche della crisi bancaria e delle prossime mosse delle banche centrali.

Quale ruolo hanno avuto le banche centrali nella crisi bancaria?

Le banche centrali hanno fatto il loro lavoro: combattere l‘inflazione. Quando l’inflazione raggiunge la doppia cifra, l’unica cosa che resta da fare è aumentare i tassi. Tuttavia, questa decisione ha colpito un tipo specifico di banca, strettamente legata al settore tecnologico e alle start-up. Il modello di business di queste start-up non è ancora abbastanza maturo per generare ricavi e profitti regolari. Nel frattempo, il consumo di liquidità di queste aziende rimane elevato. In questo contesto, una crisi di liquidità che colpisce questo specifico tipo di banche non è una sorpresa, poiché il divario tra attività e passività è aumentato. Per far fronte ai problemi di liquidità, queste banche sono state costrette a vendere titoli a prezzi scontati, il che le ha rese ancora più fragili. La crisi di liquidità era quindi il passo successivo e il panico era inevitabile. Ma bisogna tenere presente che prima o poi queste banche avrebbero incontrato gravi difficoltà che avrebbero portato a risultati simili. Le banche centrali hanno solo accelerato il processo.

Pensa che la Fed e la Bce smetteranno di aumentare i tassi a seguito della crisi bancaria?

No, sono fiducioso che la Bce e la Fed continueranno ad aumentare i tassi, nonostante lo stress bancario. Le banche centrali hanno anche a disposizione il bilancio e altri strumenti sviluppati in passato per affrontare l’instabilità finanziaria. Si noti anche che, secondo la regola di Tinbergen, per raggiungere due obiettivi (inflazione e stabilità finanziaria), sono necessari almeno due strumenti. Da questo punto di vista, le banche centrali possono continuare ad aumentare i tassi per contenere l’inflazione e, allo stesso tempo, mettere in campo gli strumenti necessari per garantire la stabilità finanziaria. Pertanto, la Bce dovrebbe portare il suo tasso di rifinanziamento principale almeno al 4%. Questo obiettivo di tasso terminale dovrebbe essere raggiunto entro la fine del secondo trimestre e questo livello sarà probabilmente mantenuto almeno fino alla fine dell’anno. Nell’ultimo rapporto sull’inflazione dell’Eurozona, l’inflazione di fondo ha continuato a salire e non ha mostrato segni di rallentamento.

Lei afferma che la guerra in Ucraina non sarà la fine di un’era, ma l’inizio di un super-ciclo. Cosa intende dire? Perché?

La guerra in Ucraina ha evidenziato una mancanza di visione strategica nell’Ue. Ci siamo resi conto di essere estremamente dipendenti dalla Russia per l’energia e altri prodotti chiave, essenziali per molti settori strategici. Dobbiamo affrontare tutte queste dipendenze per rafforzare la nostra autonomia. La guerra ci offre paradossalmente l’opportunità di aumentare il livello dei nostri investimenti (sia privati che pubblici), al fine di ridurre le nostre dipendenze che minacciano le economie europee a lungo termine. Se non rispondiamo seriamente a queste sfide, ci troveremo ad affrontare gravi difficoltà nel breve periodo.

Come dobbiamo cambiare il mercato dell’energia?

Non esistono soluzioni immediate e miracolose al nostro problema di dipendenza energetica. Dobbiamo investire di più nella diversificazione delle fonti energetiche, nelle energie rinnovabili per aumentare la nostra indipendenza e migliorare il nostro mix energetico. Dobbiamo anche ridurre i nostri consumi energetici, come abbiamo fatto l’anno scorso, aiutati da un inverno caldo. Per quanto riguarda i mercati energetici, dobbiamo riflettere sul meccanismo di determinazione dei prezzi a livello europeo per prevedere una trasformazione di questi ultimi. Le istituzioni europee devono intervenire prima del prossimo inverno per evitare interruzioni nelle forniture di gas ed elettricità, che eviterebbero l’esplosione dei prezzi. Non è possibile sviluppare le nostre economie con queste minacce.

Pensa che l’inflazione abbia raggiunto il picco in Italia? Quale sarà e quando se lo aspetta?

L’inflazione complessiva è molto elevata e non accenna a diminuire. L’inflazione totale ha raggiunto il picco, ma la probabilità di un nuovo aumento dell’inflazione core è elevata e il picco è ancora lontano.

Cosa potrebbe imparare l’Europa dall’Ira (Inflation Reduction Act) statunitense?

L’Ue dovrebbe replicare la strategia protezionistica degli Stati Uniti per difendere i suoi interessi fondamentali. Lo slogan “America First” non è scomparso. Dobbiamo proteggere anche le nostre industrie e i nostri settori strategici da questa concorrenza sleale, per preservare i rendimenti degli investimenti passati e garantire che vadano prima di tutto a beneficio dei cittadini europei. Non è un peccato proteggere le proprie attività; al contrario, è essenziale farlo, soprattutto in tempi come questi in cui la salvaguardia della sovranità è sulla bocca di tutti. Altrimenti, in futuro soffriremo più di oggi.