Calendario riunioni FED: tutti gli appuntamenti del 2024

Come consuetudine, anche nel 2024 la Federal Reserve (FED), ovvero la banca centrale Usa, presieduta da Jerome Powell, si riunirà otto volte. In queste occasioni, il FOMC, il braccio operativo della FED, darà indicazioni sulla politica monetaria americana. Si tratta di appuntamenti molto attesi per gli effetti che le decisioni sul costo del denaro Usa hanno sui mercati. Un discorso che vale anche quest’anno, quando si prevedono ampi tagli al costo del denaro, dopo due anni di aumenti.

FED: il calendario 2024

Nel 2024 sono previsti, abbiamo detto, la FED si riunirà otto volte: ciascuno degli appuntamenti prevede due giorni di meeting, al termine dei quali vengono rese note le decisioni di politica monetaria.

Dopo le comunicazioni ufficiali sui tassi, segue una conferenza stampa in cui vengono rese note nel dettaglio le ragioni che hanno spinto la Fed a prendere quella decisione e indicazioni sul futuro della politica monetaria. Inoltre, in quattro delle otto riunioni sono comunicate le previsioni macroeconomiche sull’economia statunitense.

Di seguito, le date delle riunioni in programma nel 2024:

30-31 gennaio

19-20 marzo*

30 aprile-1 maggio

11-12 giugno*

30-31 luglio

17-18 settembre*

6-7 novembre

17-18 dicembre*

*Gli appuntamenti con asterisco indicano i meeting della FED associate alla comunicazione delle proiezioni macroeconomiche.

Tassi: le proiezioni 2024

Il 2024 si è aperto con tassi d’interesse di riferimento invariati in una forchetta fra il 5,25% e il 5,5%. Dall’inizio della sequenza di rialzi, iniziata nel marzo del 2022 ci sono stati undici aumenti, che hanno portato il prezzo del denaro al livello più alto dal 2001.

Ad oggi, sembra dunque assodata la chiusura del ciclo rialzista dei tassi Usa. Al contrario, la Fed, sulla scia del calo dell’inflazione e dal rallentamento della crescita, ha messo in cantiere una serie di tagli per i prossimi anni. Secondo il dot plot, il grafico a punti che registra trimestralmente le previsioni dei banchieri membri della Fed, le attese sono per un taglio dei tassi di 75 punti base quest’anno, un’ ulteriore sforbiciata (di 100 punti) nel 2025 e un’altro (di 75 punti) nel 2026.

Sul fronte macro, le ultime stime della FED, comunicate nell’ultimo meeting di dicembre 2023, le previsioni per il 2024 sono di un aumento del PIL all’1,4%, di un tasso di disoccupazione al 4,1%, a un inflazione PCE al 2,4%, a un inflazione PCE core al 2,4%.