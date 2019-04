Brexit, poche opzioni e poco tempo per superare impasse Parlamento

È una corsa contro il tempo sempre più thriller quella per scongiurare una Brexit senza accordo (scenario temuto no deal). Dopo i ripetuti fallimenti del parlamento britannico, che ha bocciato tre volte l’intesa stretta dalla premier May con le autorità europee e respinto tutti gli emendamenti proposti sinora dai deputati per sbloccare l’impasse, rimangono di fatto tre opzioni sul tavolo.

La prima è quella di firmare l’accordo che l’esecutivo a guida Tory ha trovato a dicembre. Sarebbe la quarta votazione sul testo controverso, criticato dagli irriducibili della Brexit della coalizione di governo (i conservatori dell’European Research Group e i dieci deputati membri del DUP nordirlandese) per il backstop al confine tra le due Irlande.

Se May prova a evitare no deal, partito rischia di spaccarsi

Durante il vertice di gabinetto May, che nei giorni scorsi ha anche offerto le sue dimissioni in cambio dell’approvazione del suo deal, ha lanciato un ultimatum. Minacciando di appoggiare l’Opposizione sulla proposta alternativa alla sua idea di Brexit – per un’unione doganale 2.0 – sperava di convincere i suoi ad appoggiarla. Così non è stato. Una ventina di conservatori sarebbero pronti a votare una mozione per sfiduciare il governo, perché ritengono che la Brexit – che mette in gioco il futuro del paese – sia più importante del partito. Ad annunciarlo è stato David Davis.

Insomma, se May e con lei l’ala moderata dei conservatori propongono una proroga lunga dell’articolo 50 oppure una Brexit ‘soft’, il partito si spaccherebbe e il governo cadrebbe. Lo slittamento ulteriore della Brexit potrebbe a sua volta aprire la strada a un accordo di mercato comune in stile Norvegia o a un’unione doganale, insomma una proposta che l’UE accetterebbe.

Ma non è da dare per scontato che l’UE accetti la nuova estensione dell’articolo 50, che pare la soluzione preferita dal Parlamento britannico a questo punto. Perché il piano vada in porto bisogna innanzitutto che il governo si convinca a farlo e non si ostini a voler approvare il withdrawal agreement di May, già bocciato tre volte dall’aula, due nel solo mese di marzo. La motivazione per ottenere da Bruxelles la concessione dev’essere giustificata e molto valida.

Un piano inedito per forzare la mano del governo May

Intanto Yvette Cooper del partito dei Labouristi e Oliver Letwin dei conservatori stanno cercando in tutti i modi di scongiurare che scatti il no deal per default. Per farlo hanno un piano inedito che obbligherebbe Theresa May a richiedere l’estensione dell’articolo 50.

Per farlo, in pratica, si sono serviti di un emendamento a una mozione per assumere il controllo della tabella di marcia della Camera dei Comuni. Il tutto per guadagnare tempo e dare modo ai deputati di approvare un testo che va contro la volontà del governo. Non c’è alcun precedente di questo tipo nell’era moderna a Westminster. Il piano è il seguente:

Cooper e i suoi alleati avanzeranno la mozione domani, mercoledì 3 aprile.

Se passa, l’aula dovrà dibattere dei vari punti della proposta di legge di Cooper.

I deputati potranno votare di nuovo una serie di emendamenti su proposte indicative – cioè non vincolanti – alternative al deal di May.

Il testo passerà al vaglio della Camera dei Lord, dove la maggioranza ha già chiesto di poter prendere in considerazione “il prima possibile” un testo sulla Brexit dibattuto dalla Camera dei Comuni.

Perché la proposta di legge di Cooper abbia successo c’è bisogno però prima che May proponga un piano di estensione dell’articolo 50. May può scegliere la durata dell’estensione. Se l’UE fa una proposta di proroga alternativa, allora l’aula dovrà votarla.

Il no deal scatta se il 12 aprile non viene trovata una soluzione. Concedere un’estensione dell’articolo 50 pone dei rischi significativi per l’UE, secondo Michel Barnier responsabile europeo della Brexit. Secondo lui e il presidente francese Emmanuel Macron non è affatto detto che l’Europa accetti la proposta. Per le autorità europee lo scenario più probabile ora come ora rimane quello di una Brexit caotica, un no deal.

A giudicare dalle dichiarazioni dei deputati britannici favorevoli a una Brexit soft, una proroga è invece da dare per scontata. Ian Blackford, il leader del Partito Nazionalista Scozzese – contrario alla Brexit – ha detto al Guardian che Londra e Bruxelles troveranno un accordo per un’estensione duratura dell’articolo 40. Questo consentirà al Regno Unito di aver tempo a sufficienza per risolvere la crisi.