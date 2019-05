Borse UE titubanti, Spread sfiora 290. Wall Street tenuta a galla dai tecnologici

In avvio di giornata Wall Street, che riapre dopo la pausa per il Memorial Day, è tenuta a galla dai titoli tech mentre Piazza Affari si muove vicino ai minimi di seduta nel pomeriggio. Spaventa i mercati il nuovo allargamento dello spread del rendimento fra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi arrivato a ridosso dei 290 punti base.

Al momento il future sui Bund future segna un calo di 9 tick a quota 167,55, mentre lo spread tra Italia e Germania sulla scadenza di riferimento decennale è di 284 punti base, con il tasso del Btp decennale che rende il 2,70%. Negli Stati Uniti l’indice S&P 500 fa fatica a prendere una direzione precisa dopo la terza fase di ribassi settimanale. Sul Forex lo yuan si indebolisce dopo le notizie di confisca presso alcune banche in Cina. Ma i tecnologici, che rimbalzano dopo aver pagato le notizie negative sul fronte della guerra commerciale sino americana, sostengono il Nasdaq.

Di ieri le indiscrezioni su un possibile avvio della procedura Ue contro l’Italia a causa dell’alto debito, anche se il commissario Ue, Pierre Moscovici, si dice contrario alle sanzioni. Il più penalizzato è il settore bancario. Effetto spread anche su Poste Italiane che cede il 2%. FCA cede lo 0,9%, dopo che ieri ha guadagnato l’8% sulla scia dell’annuncio della proposta di fusione con Renault. La fusione tra Fca e Renault rischia di avere ripercussioni negative per i consumatori, in quei settori auto nei quali le due società hanno finora operato in piena concorrenza.

I titoli europei sono incerti, appesantiti dai timori sul debito italiano, mentre i mercati londinesi si muovono al rialzo spinti dai guadagni delle azioni minerarie (vedi grafico dell’andamento a metà pomeriggio). La borsa di Londra riapre in rialzo dopo un lungo weekend con BHP e Rio Tinto in territorio positivo a +1% e +3% rispettivamente, aiutati dall’aumento dei prezzi dei minerali ferrosi cinesi.

L’indice, sensibile alle esportazioni, beneficia anche di una sterlina debole, con gli operatori finanziari preoccupati che sia cresciuto il rischio di una Brexit senza accordo dopo le elezioni europee. Le case automobilistiche sono tra i titoli positivi, con i trader che citano le indiscrezioni sulla provincia della Cina meridionale, Guangdong, che avrebbe adottato delle misure per rilanciare le vendite di auto. Peugeot e Valeo V sono i titoli migliori nell’indice di settore.