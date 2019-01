Borse in difficoltà: colloqui chiave su Brexit e tra Cina e Usa

Borse in calo all’inizio di una settimana che si annuncia cruciale per tutta una serie di questioni calde ancora aperte. Sul fronte della guerra commerciale sino americana, il vice premier cinese Liu He è diretto a Washington questa settimana. Dal punto di vista geopolitico, inoltre, in Venezuela si rischia lo scoppio di una guerra civile, mentre pare che Donald Trump abbia discusso dell’opzione dell’invasione militare – sconsigliata da diversi ex generali – con il Senatore Repubblicano Lindsey Graham.

Tra gli appuntamenti chiave che gli operatori delle Borse attendono con impazienza, si può citare anche il dibattito sulla Brexit, con l’opzione ‘no deal’ che pare scongiurata. Le indiscrezioni fanno bene alla sterlina sul Forex. Occhi puntati anche sulle trattative politiche sullo shutdown. Si riunisce inoltre la Federal Reserve, che visto il rallentamento dell’economia potrebbe interrompere temporaneamente il ciclo di rialzi dei tassi. Il contesto nervoso aiuta l’oro, che scambia tuttora sui massimi di sette mesi dopo aver superato quota 1.300 dollari l’oncia.