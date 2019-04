Le 50 maggiori aziende che investono nella blockchain

Nonostante scettici e detrattori, è indubbio che la tecnologia blockchain sia quasi unanimemente considerata il futuro. Ma nel libro mastro immutabile e decentralizzato di dati su cui girano il Bitcoin e le altre criptovalute è difficile investire al momento. I gruppi interamente esposti alla blockchain non sono ancora quotati e i fondi comuni disponibili per come sono composti non soddisfano del tutto l’appetito crescente degli investitori e dei risparmiatori.

KOIN, BLCN e BLOK sono tre dei fondi più importanti tra quelli nati con l’obiettivo di attirare gli investimenti di chi vuole guadagnare sui mercati finanziari con la tecnologia della blockchain.

Considerando l’importanza assunta oggi dalla nuova tecnologia, i giornalisti di Forbes hanno stilato una classifica con più di 100 grandi aziende che si sono lanciati attivamente nel business della blockchain attraverso consorzi industriali e altri progetti proprietari. L’elenco riportato di seguito include le 50 società che hanno un fatturato o valutazioni minime di 1 miliardo di dollari e operazioni attive negli Stati Uniti.

Sono i “figli della blockchain da miliardi di dollari“, come li chiama il magazine, che stanno attualmente aprendo la strada ai libri mastro decentralizzati per le loro esigenze operative.

Le 50 aziende principali che investono nella blockchain

Ecco nel dettaglio l’elenco della top 50, che comprende anche sede del gruppo e piattaforma blockchain utilizzata.