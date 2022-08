Il colosso del risparmio gestito BlackRock prosegue a piccoli passi la sua presenza nel mercato delle criptovalute, annuciando di aver lanciato uno Spot Bitcoin Private Trust per i clienti istituzionali statunitensi.

“Nonostante la forte flessione del mercato delle risorse digitali, stiamo ancora riscontrando un notevole interesse da parte di alcuni clienti istituzionali su come accedere in modo efficiente ed economico a queste risorse utilizzando la nostra tecnologia e le capacità dei nostri prodotti”, ha affermato la società di gestione Usa in una dichiarazione di giovedì .