Coinbase balza di oltre il 15% dopo l’annuncio della collaborazione con BlackRock

Le azioni di Coinbase sono salite alle stelle oggi dopo che l’exchange di criptovalute ha annunciato una partnership con BlackRock, che consentirà ai suoi clienti istituzionali di acquistare Bitcoin. Le azioni di Coinbase hanno visto un aumento del 16,5%. All’inizio della giornata sono salite fino a circa il 40%.

I dettagli dell’accordo tra Coinbase e BlackRock

I servizi dell’offerta Prime dell’azienda saranno disponibili per i clienti della piattaforma di gestione del portafoglio di BlackRock per investitori istituzionali, Aladdin, ha affermato la società sul suo blog. Coinbase fornirà funzionalità di trading di criptovalute, custodia, prime brokerage e reporting.

“I nostri clienti istituzionali sono sempre più interessati a ottenere esposizione ai mercati delle risorse digitali e sono concentrati su come gestire in modo efficiente il ciclo di vita operativo di queste risorse”, ha affermato in una nota Joseph Chalom, responsabile globale delle partnership strategiche per gli ecosistemi di BlackRock. La partnership consentirà loro di “gestire le loro esposizioni bitcoin direttamente nella gestione del portafoglio esistente e nei flussi di lavoro di trading”.

Questo interesse è un faro nella notte per la comunità delle criptovalute. L’industria ha subito una serie di hack e violazioni, inclusi attacchi a Solana e Nomad solo questa settimana. il mercato delle criptovalute è anche sceso con la più ampia svendita di attività di rischio ed è ulteriormente zavorrato dal contagio finanziario derivante dal crollo di Terra in primavera. Molti investitori ritengono che l’adozione istituzionale sia la chiave per aumentare la maturazione e la stabilità delle criptovalute.