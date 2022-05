Bitcoin, Emirates Airline pronta ad accettarli come pagamento

Emirates Airline, la compagnia di bandiera nazionale degli Emirati Arabi Uniti e la più grande compagnia aerea del mondo, è diventata l’ultimo grande nome ad annunciare l’intenzione di aggiungere “Bitcoin come servizio di pagamento”.

Sempre più aziende allargano i propri orizzonti nel mondo delle criptovalute, iniziando a sperimentare i diversi aspetti della tecnologia blockchain.

Emirates accetterà Bitcoin

Un mese dopo il volo di Emirates Airline nel metaverso, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti ha rivelato i suoi piani per abbracciare soluzioni digitali avanzate e accettare Bitcoin come servizio di pagamento.

L’adozione di Bitcoin fa parte di una strategia della compagnia aerea Emirates per connettersi con i clienti in modo più veloce e flessibile.

Emirates Airline esprime anche interesse per gli NFT e il Metaverso

Il direttore operativo della compagnia aerea Emirates, Adel Ahmed Al-Redha, ha sottolineato che la compagnia aerea con sede a Dubai assumerà nuovo personale con esperienza nel metaverso e NFT come parte dei suoi sforzi per sviluppare applicazioni per monitorare le esigenze dei clienti.

Ha aggiunto che “NFT e il metaverso sono due diverse applicazioni a cui siamo interessati”.

Al-Redha ha inoltre spiegato che la compagnia aerea lavorerà anche per adottare la tecnologia blockchain per assistere nel tracciamento dei record degli aeromobili.