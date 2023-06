Dopo la morte ufficializzata oggi, Silvio Berlusconi lascia alla famiglia, riunita al completo al suo capezzale al San Raffaele, un patrimonio di circa 7,1 miliardi di dollari, considerando le numerose auto e case di lusso che possedeva, oltre alle aziende di famiglia che gestiva. Secondo la classifica stilata dalla rivista statunitense “Forbes”, Silvio Berlusconi è così il 352esimo uomo più ricco del mondo e il terzo più ricco in Italia. La grossa parte del suo tesoro è il 62% della cassaforte di famiglia Fininvest, socio di maggioranza relativa del gruppo televisivo quotato MediaForEurope (MFE), la ex Mediaset.

Nel dettaglio, le partecipazioni quotate in Borsa ai valori di mercato sfiorano i 2,9 miliardi di euro, al quale vanno aggiunte non solo le ville e le altre proprietà immobiliari, ma anche la squadra di calcio del Monza in Serie A, una serie di investimenti finanziari in aziende digitali come Satispay e Soldo, una flotta di tre jet e un elicottero, più molto altro ancora.

Fininvest

Fininvest, proprietario di Mediaset, aveva dichiarato nel 2021 un fatturato pari a 3.817,9 milioni di euro, evidenziando un incremento di 358,8 milioni di Euro, ovvero il +10,4%, rispetto ai 3.459,1 milioni di Euro del 2020. Le aziende controllate da Fininvest spaziano in vari ambiti: radio-televisione, editoria (Mondadori), Immobiliare (Edilnord), Servizi Finanziari (Mediolanum), Cinema (Medusa) e Sport (Monza). Di seguito l’elenco delle principali aziende controllate da Fininvest:

MFE – MediaForEurope 49,7% (azionista di maggioranza), quotata in Borsa

Arnoldo Mondadori Editore 53,5% (azionista di maggioranza), quotata in Borsa

Banca Mediolanum 30% (il gruppo Doris è azionista con il 40% ed entrambi nel patto di sindacato del gruppo) quotata in Borsa

Teatro Manzoni 100%

Fininvest Gestione Servizi S.p.A.

Fininvest Real Estate & Services S.p.A.

Finisvim SpA 100% Fininvest sviluppi immobiliari

Edilizia Alta Italia S.p.A.

Immobiliare Leonardo S.p.A.

Alba Servizi Aerotrasporti S.p.A.100%

Associazione Calcio Monza 100%

Diac Solaf SA 100%

ISIM 100%

MFE ha come core business la tv commerciale generalista: in Italia è editore di tre reti (Canale 5, Italia 1 e Retequattro), in Spagna controlla Telecinco e Cuatro mentre in Germania è il primo azionista del polo televisivo ProsiebenSat1.

La partecipazione di Fininvest in MFE, pari al 49,7% dei diritti di voto (escluse le azioni di risparmio), agli attuali prezzi borsistici vale circa 620 milioni e l’imprenditore la controllava attraverso quattro holding personali con un patrimonio netto complessivo di 410 milioni mentre il resto del capitale è dei figli Barbara, Eleonora, Luigi, Marina e Pier Silvio. I primi tre sono riuniti nella Holding Italiana Quattordicesima (che ha in mano il 21,4% di Fininvest), Marina con la Holding Italiana Quarta e Pier Silvio con la Holding Italiana Quinta detengono ciascuno il 7,65% della cassaforte di famiglia. Sempre a Fininvest, guidata da Marina, fanno capo altri asset importanti: il 53,5% di Gruppo Mondadori (che capitalizza 515 milioni) e il 30% di Banca Mediolanum (che capitalizza 6,3 miliardi), entrambe quotate, cui si aggiunge il 100% della squadra calcistica AC Monza.

Il Milan di Berlusconi

Non solo: il cavaliere è stato proprietario del Milan tramite il Gruppo Fininvest dal 1986 al 2017, periodo storico in cui il club rossonero è diventato il più titolato al mondo vincendo tra gli altri 8 campionati italiani, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 UEFA Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA, per un totale di 29 trofei ufficiali in 31 anni. Nel 2017 ha ceduto il club per 740 milioni di euro, compresi 220 milioni di debito, maggior cessione di sempre per un club in Italia.

Le ville del Cavaliere

L’ex premier deteneva poi direttamente la Dolcedrago, capogruppo dei suoi cospicui investimenti nel primo amore del mattone raggruppati nella controllata Immobiliare Idra, che possiede fra l’altro le numerose ville di Berlusconi in Brianza e in Sardegna, beni tutti in carico per oltre 407 milioni. Il patrimonio immobiliare posseduto da Silvio Berlusconi è rimasto immutato sino al 2020. A partire dal 2021, infatti, nella dichiarazione dei redditi del Cavaliere è apparsa una nuova proprietà: dovrebbe trattarsi di Villa Maria di Rogoredo di Casatenovo (vicino ad Arcore), da poco regalata alla sua ex compagna Francesca Pascale.

Per il resto Berlusconi, oltre alla storica residenza di via Rovani ad Arcore, la settecentesca Villa San Martino (prima del Covid utilizzata per i vertici di centrodestra con Matteo Salvini), ha conservato la proprietà di: sette ‘fabbricati’ a Milano; otto immobili nella provincia di Lecco (con tre terreni), tra cui la villa di Rogoredo di Casatenovo; dieci immobili a Novara, tra cui Villa Campari, a Lesa sul Lago Maggiore; una villa a Lampedusa (l’ex villa ‘Due Palme’, acquistata nel 2011 nell’isola simbolo dell’immigrazione, restaurata e inaugurata nel 2019) e persino un’abitazione “di tipo ultrapopolare” di sole due stanze in quel di Trieste. Possiede, inoltre, due magioni ad Antigua.

Ma il Cavaliere ha legato indissolubilmente la sua immagine anche ad altri luoghi di ritiro, come la sua casa romana di Palazzo Grazioli o quella sarda di Villa Certosa, in Costa Smeralda, dove invitò perfino Putin.

Le barche di Berlusconi

Nel patrimonio di Berlusconi rientrano anche tre imbarcazioni extra lusso: la “San Maurizio” (comprata nel 1977), il “Magnum 70″(del ’90) e la barca a vela “Principessa vai via” (del 1965).