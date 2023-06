Berlusconi: Fininvest, le società quotate e le altre partecipazioni del suo impero

Silvio Berlusconi si è spento stamani, all’età di 86 anni, all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì per accertamenti programmati per la sua “patologia ematologica”. Se ne va così un protagonista della storia italiana recente, che ha lasciato un segno profondo nell’imprenditoria, nella politica e nello sport del nostro Paese. Ecco le principali società riconducibili al Cavaliere.

Il gruppo Fininvest

Nel corso della sua vita e della sua carriera di uomo d’affari, Berlusconi ha costruito un vero e proprio impero, che spazia dai media all’edilizia, dalla finanza al cinema, passando per lo sport.

Il gruppo Fininvest, da lui fondato, figura tra le maggiori realtà imprenditoriali italiane, con un fatturato delle società controllate e partecipate di oltre 5 miliardi di euro e circa 20 mila dipendenti.

L’azionariato di Fininvest è composto da sette holding, di cui quattro riconducibili a Silvio Berlusconi per una quota complessiva del 61,21% e le altre tre ai figli: Marina e Piersilvio con il 7,65% rispettivamente nelle holding IV e V; Barbara, Luigi ed Eleonora con una quota complessiva del 21,42% nella holding XIV.

Le partecipazioni di Berlusconi nelle società quotate

Nel portafoglio di attività del gruppo Fininvest spiccano le partecipazioni nelle tre società quotate MFE, Mondadori e Banca Mediolanum, rispettivamente con il 47,9%, il 53,3% e il 30% del capitale di ciascuna.

MFE (Mediaset) è attiva in Italia attraverso le concessionarie pubblicitarie televisive Publitalia ’80 (tv free) e Digitalia ’08 (tv pay) e in Spagna con Publiespana, mentre Publieurope gestisce le attività estere. Mfe, detiene anche il 40% di 2i Towers (a cui fa capo Ei Towers) e il 29,9% del gruppo media tedesco Prosieben.

Mondadori è uno dei maggiori editori di libri e magazine in Italia, con oltre 600 punti vendita, a cui si aggiunge l’e-commerce. Banca Mediolanum è uno dei principali player del mercato finanziario italiano, con più di un milione di clienti.

I titoli tengono bene in borsa dopo la notizia della scomparsa del Cavaliere. Le azioni Mfe-Mediaset di classe A avanzano dell’8,5% a 0,51 euro e quelle di classe B guadagnano all’incirca il 5% a 0,72 euro. Performance più modeste per Mondadori (+1,6% a 1,98 euro) e per Banca Mediolanum, sostanzialmente invariata in area 8,2 euro.

Le altre partecipazioni

Fra gli altri asset di Fininvest figura Teatro Manzoni (100%), preservato da Silvio Berlusconi a partire dal 1978, quando la preziosa sala rischiava di essere trasformata in un supermercato.

Ulteriori partecipazioni riguardano Fininvest Gestione Servizi, Fininvest Real Estate & Services, Finisvim, Fininvest sviluppi immobiliari, Edilizia Alta Italia, Immobiliare Leonardo, Alba Servizi Aerotrasporti, Diac Solaf e ISIM, oltre ovviamente all’Associazione Calcio Monza. La quota del 2% in Mediobanca, invece, è stata venduta circa due anni fa.

Gran parte del patrimonio immobiliare del Cavaliere fa capo alla società Dolcedrago, di proprietà esclusiva di Silvio Berlusconi.

I successi di Berlusconi con le società calcistiche: Milan e Monza

Storico l’impegno di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio, prima con il Milan e recentemente con il Monza.

In 31 anni di presidenza dei rossoneri, il Cavaliere ha raccolto 29 trofei, diventando il più vincente nella storia del pallone italiano. Le sue intuizioni e i suoi investimenti hanno dato vita all’epopea del Milan di Sacchi prima e di Capello poi. I successi non sono mancati nemmeno negli anni successivi, soprattutto nella gestione Ancelotti, prima della cessione nel 2017 alla cordata cinese di Yonghong Li. La vendita è stata finalizzata per 740 milioni di euro, inclusi 220 milioni di debito, maggior operazione di sempre di questo tipo per un club italiano.

Dal 2018, poi, la nuova avventura con la Società Sportiva Monza 1912, ancora una volta affiancato dall’amico fidato Adriano Galliani. Un’altra esperienza vincente, dapprima con il ritorno in B dopo 20 anni e successivamente con la prima, storica promozione in Serie A, seguita dalla agevole salvezza di quest’ultima stagione.