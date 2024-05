Groupe Bruxelles Lambert (GBL) annuncia l’apertura di una sede a Milano e l’ingresso di Luca Bucelli nel ruolo di Investment Partner, ampliando così ulteriormente la propria presenza internazionale e rafforzando l’impegno del gruppo nel settore dei private asset. Luca Bucelli porta con sé oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario a livello internazionale e, in particolare, una profonda conoscenza del mercato italiano del private equity. Ad annunciarlo è la stessa società con una nota stampa.

La strategia di GBL

In particolare, tale nomina fa parte di un più ampio rafforzamento del team di investimento di GBL. Il gruppo ha già annunciato in precedenza l’obiettivo di aumentare il contributo del private equity e degli asset alternativi al proprio portafoglio, alla luce dei rendimenti relativi più elevati tipicamente generati da queste asset class. GBL investe in aziende con solide prospettive di lungo periodo in settori legati alla consumer experience, all’healthcare, alla sostenibilità e alla digitalizzazione/tecnologia. Il mandato del gruppo è flessibile; gli investimenti possono variare da 250 milioni a 2 miliardi di euro per partecipazioni di maggioranza o minoranza. Grazie al capitale permanente del gruppo, l’orizzonte di investimento puo’ essere significativamente più lungo rispetto a quelli di una tipica società di private equity.

Le parole degli esperti

Ian Gallienne, CEO di GBL, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare l’apertura della nostra sede di Milano e do il benvenuto a Luca in qualità di nuovo Investment Partner di GBL. Il mercato italiano offre opportunità di investimento interessanti per il capitale paziente e la piattaforma internazionale di GBL. L’expertise e la conoscenza del contesto locale maturati da Luca saranno fondamentali per il sourcing e la selezione di investimenti, e la creazione di valore”. Luca Bucelli ha aggiunto: “Il capitale familiare a lungo termine e l’ampia rete di relazioni di GBL ne fanno un investitore ideale per sostenere le imprese italiane profittevoli nell’accelerazione della loro crescita, soprattutto a livello internazionale. Sono molto lieto di poter promuovere nuove partnership tra GBL e le famiglie, gli imprenditori e i manager italiani”.

Chi è Luca Bucelli

Luca Bucelli ha iniziato la sua carriera nel 2004 presso Lehman Brothers a Londra e Milano. Successivamente ha trascorso cinque anni presso la società di consulenza finanziaria AlixPartners a Milano e Parigi. Nel 2014, Luca Bucelli è entrato a far parte di Tikehau Capital, dove ha guidato le attività del gruppo in Italia, aprendo l’ufficio di Milano e realizzando oltre 30 investimenti nel Paese. Ha conseguito una laurea magistrale in Gestione aziendale presso l’Università di Firenze e un MBA presso la NYU Stern School of Business (Stati Uniti).