Zurich Bank, potenziata l’area wealth management

Nasce la direzione wealth management & investment solutions e si articola in tre nuove unità organizzative: questa la strategia di potenziamento scelta da Zurich Bank per gestire al meglio la clientela private e wealth. Ad annunciarlo è la stessa società con una nota ufficiale.

La scelta di Zurich

In particolare, la scelta di Zurich Bank è ispirata dai trend di mercato degli ultimi mesi. Il Private Banking di fatti si riconferma un ramo su cui puntare, con un incremento dell’11,3% delle masse in gestione nel 2023, e nuovi flussi di ricchezza stimati pari a 50 miliardi di euro, di cui il 78% attratto proprio dal segmento Private. In questo scenario, il gruppo riafferma il proprio posizionamento strategico nel segmento del Private & Wealth e investe ulteriormente, ampliando le competenze della Direzione dedicata, a potenziamento del modello di consulenza finanziaria in architettura aperta.

La nuova organizzazione

La nuova direzione Wealth Management & Investment Solutions guidata da Maurizio Ceron (nella foto) – nella squadra di Zurich Bank dal 2023 e con un’esperienza di oltre 25 anni nel Wealth Management – articola le proprie attività su tre nuove unità organizzative, al fine di offrire un modello di consulenza patrimoniale evoluta, in cui le esigenze dei Clienti siano al centro di un ecosistema di attività e di soluzioni finanziarie e assicurative.

Le tre unit del Wealth

L’unità Investments Products, sotto la guida ad interim di Maurizio Ceron, arricchisce il contenitore finanziario di Zurich Bank con tecniche di fund selection evolute, con l’obiettivo di alimentare il modello di consulenza con le migliori soluzioni d’investimento presenti sul mercato, delineando un set di strategie liquide e illiquide uniche e distintive.

Guidata da Paolo Moia, già parte del Gruppo Zurich e con un’esperienza di oltre trent’anni nei mercati finanziari, l’unità Investment Services metterà a disposizione dei clienti un servizio di Consulenza Avanzata e un modello evoluto di Asset Allocation strategica. Parallelamente, il team si occuperà della componente di Gestione Patrimoniale, lavorando al lancio di una nuova suite di soluzioni a marchio Zurich Bank.

Con oltre 20 anni di esperienza professionale tra Wealth Management ed Investment Banking, fa il proprio ingresso in Zurich Bank Paolo Testi, a capo dell’unità Wealth Management. Con un team di professionisti dedicati, la nuova unità è specializzata nello sviluppo della clientela HNWI/UHNWI e gestirà i patrimoni di clienti di elevato standing con un servizio flessibile e attento ai singoli bisogni. Completano la struttura le Partnership Strategiche che hanno visto un progressivo e costante ampliamento della piattaforma, che oggi conta 16 partner d’eccellenza al fianco della Banca.