Una morte prematura scuote il mondo finanziario italiano: è scomparso per un malore improvviso all’età di 61 anni Fabio Gallia, banchiere, manager e uomo di affari che tra i vari incarichi è stato direttore generale di Ersel Asset Management (dal 1999 al 2002) e ha guidato come amministratore delegato Bnl-Bnp Paribas (dal 2008 al 2015) e Cassa Depositi e Prestiti (2015-2018).

Il manager Fabio Gallia, laureatosi nel 1987 in Economia all’università di Torino, nei sui 30 anni di carriera, iniziati con Accenture nel 1988 e poi proseguiti dal 1990 con Ersel AM, lo ha visto poi passare nei primi anni 2000 a Capitalia, ricoprire ruoli apicali in Bnl e Cdp, oltre ad assumere il ruolo di general manager di Fincantieri dal 2020 al 2022.

Attualmente l’esperto dirigente rivestiva l’incarico di consigliere nel board di Edison e senior advisor presso la Centerview Partners, banca di investimenti con sede a New York. Gallia ha vissuto a Roma negli ultimi anni della sua vita, lascia la moglie e due figli.