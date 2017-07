Re dei Bond Gundlach: “sono dolori per i rialzisti”

Per i rialzisti del mercato obbligazionario sono guai. Secondo il gestore “Re dei Bond” – come viene soprannominato – Jeff Gundlach, infatti, i prezzi continueranno a scendere estendendo i cali pesanti già visti ieri. Le banche centrali metteranno gradualmente fine ai bazooka monetari. I fondi hedge prendono la via di uscita.

La vigilia il tasso decennale dei Bund ha superato la soglia psicologica dello 0,5% e oggi scambia in area 0,57%. I decennali del Tesoro Usa intanto sono diretti verso il 3% quest’anno, secondo quanto riferito a Bloomberg in una email dal Ceo di DoubleLine Capital, la cui società ha in gestione $109 miliardi.

Gundlach l’anno scorso aveva preannunciato che i rendimenti dei titoli di Stato americani decennali avevano ormai toccato il fondo ed erano destinati a risalire.

