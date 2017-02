Pil Usa delude, Trump punta in alto. Rischio escalation guerra valutaria

Risollevare i fondamentali dell’economia Usa, ancora ben lontani dal raggiungere il loro potenziale: è questa la sfida del neopresidente Donald Trump, che si appresta a parlare al Congresso Usa per illustrare i suoi piani di politica monetaria. Il suo discorso arriva nello stesso giorno in cui negli Stati Uniti viene resa nota la prima revisione del Pil del quarto trimestre. I numeri non solo non sono convincenti, ma sollevano non pochi dubbi sullo stato di salute dell’economia numero uno al mondo, che nel giro di un trimestre ha assistito a un indebolimento del ritmo di crescita dal +3,5% (del terzo trimestre) ad appena +1,9%: questo è stato infatti il rialzo del Pil negli ultimi tre mesi dell’anno, su base annua, in linea con il dato preliminare, ma inferiore al consensus degli analisti, che si aspettava una revisione al rialzo del dato a +2,1%.

E nell’intero 2016, stando a quanto reso noto sempre dal dipartimento del Commercio Usa, la crescita del Pil è stata di appena +1,6%, al ritmo peggiore dal 2011 e dell’undicesimo anno consecutivo in cui l’economia non riesce a salire al suo potenziale, che si aggira attorno a +3%.

Stupisce che non sia bastato neanche il contributo delle spese per consumi, nel quarto trimestre, a rendere possibile una revisione al rialzo del dato complessivo. Gli acquisti dei consumatori sono stati infatti rivisti al rialzo a +3% rispetto al +2,5% del Pil preliminare, ed è noto che negli Stati Uniti sono i consumi che incidono maggiormente sulla crescita dell’economia.

Mentre gli investitori tentano di digerire i vari numeri snocciolati dal dipartimento del Commercio Usa, Donald Trump viene intervistato in diretta da Fox News. Alla domanda dei giornalisti, su come la sua amministrazione intende finanziare le spese extra sul comparto della difesa, e all’osservazione sul fatto che non ci sono le risorse sufficienti di budget a coprire tali incrementi di spesa, Trump risponde:

“Beh, credo che i soldi arriveranno da una accelerazione dell’economia. Intendo dire, gaurdate al tipo di dati che stanno uscendo..se riuscissimo a portare la crescita del Pil a poco più dell’1% a +3% o anche più, ci troveremmo in un contesto completamente diverso..Ed è questo quanto intendiamo fare”.

E come avverrà questa crescita? Trump intende puntare su una sorta di bazooka fiscale, per inaugurare un nuovo periodo caratterizzato da misure per aumentare le spese per le infrastrutture e poderosi tagli alle tasse. Ma Trump potrebbe far leva anche sul mercato del forex, provocando un’escalation della guerra valutaria, al fine di rendere più appetibili le esportazioni Usa nel mondo.

Dal comunicato diramato dal dipartimento del Commercio e relativo al Pil si legge infatti che:

“L’aumento del Pil reale nel quarto trimestre riflette i contributi positivi che arrivano dal PCE (spese per consumi personali), dagli investimenti privati sulle scorte, dagli investimenti fissi residenziali e non residenziali, e dalle spese locali e statali. Tuttavia questi aumenti sono stati in parte compensati dai contributi negativi arrivati dalle esportazioni e dalle spese federali. Le importazioni, che sottraggono crescita al Pil, sono aumentate”.

