Mercati spiazzati, nuovo alert dollaro da Tesoro Usa e attacco all’FMI

Gli Stati Uniti di Trump danno il via ufficialmente a una nuova era di guerra valutaria, attaccando anche l’Fmi, responsabile di essere rimasta ferma a guardare le manipolazioni che hanno caratterizzato in questi anni il mercato del forex. L’attacco prende forma con le parole del neo segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, che ha affermato che “un dollaro eccessivamente forte” avrà un impatto negativo nel breve termine, e che punta il dito appunto contro il Fondo Monetaio Internazionale

Così Alberto Biolzi, Responsabile Advisory di Cassa Lombarda, commenta le condizioni in cui versano i mercati:

Con l’insediamento di Donald Trump, è probabile che gli investitori cerchino di comprendere appieno la reale portata delle misure che la nuova amministrazione americana cercherà di far approvare nei primi 100 giorni: taglio delle tasse, spesa pubblica, deregulation e commercio estero. Il mercato finora ha dato fiducia al neo-Presidente, ma un’implementazione blanda o lenta del programma elettorale potrebbe deludere gli investitori nel corso delle prossime settimane. Non è, quindi, da escludere che alcuni operatori possano privilegiare temporanee prese di profitto di strategie implementate alla vittoria di Trump a novembre. Le indicazioni provenienti dalle trimestrali americane, ma anche da quelle europee, saranno in tal senso molto utili per capire la direzione del mercato.

Il calendario macro si concentrerà sugli indici Pmi di Giappone, Eurozona e Stati Uniti, sull’IFO tedesco e sui Pil del quarto trimestre di Regno Unito e Stati Uniti. Negli Usa saranno, inoltre, pubblicati i dati dell’immobiliare (vendite di case esistenti e prezzi delle case) e alcuni indicatori manifatturieri regionali (Richmond e Kansas City) e di fiducia dei consumatori. La crescita americana dovrebbe attestarsi intorno al 2%. Oggi martedì 24 gennaio, la Corte Costituzionale italiana si esprimerà sulla legge elettorale. Sempre oggi, nel Regno Unito la Corte Suprema si esprimerà sulla necessità o meno di un voto parlamentare per l’attivazione dell’articolo 50 del Trattato Dell’Unione Europea. L’Eurogruppo si riunirà giovedì 26 gennaio per discutere del bailout della Grecia.