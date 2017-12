Le previsioni provocatorie di Saxo Bank per il 2018: calo spettacolare di Bitcoin e Borsa Usa

È l’outlook sul nuovo anno più atteso perché il più originale di tutti. Anche nel 2017 la banca d’affari danese Saxo Bank non è mancata all’appuntamento ed è tornata a fare i suoi pronostici provocatori. Tra le previsioni scioccanti (‘outrageous‘) per il 2018 si segnala il boom del Bitcoin, che è visto salire fino a 60 mila dollari prima di piombare a picco in area 1000 dollari, la perdita di indipendenza della Fed, con il Tesoro Usa che ne assumerà il controllo, e il cambio euro dollaro sulla parità.

Sempre sul Forex, lo yen collasserà fino a 105 unità per un dollaro. In Europa la corrente protezionista nazionalista “austro-ungherese” lancerà una scalata ostile sull’Unione Europea. In Asia la banca del Giappone rinuncerà a mantenere il controllo della curva dei rendimenti. Negli Stati Uniti dopo un balzo dei rendimenti obbligazionari governativi il Tesoro imporrà una soglia limite del 2,5% ai tassi di interesse sui titoli di Stato.

Quanto al Bitcoin, l’asset più discusso e controverso del momento, secondo Saxo Bank la criptovaluta assisterà a una fuga degli investitori scatenata dagli interventi dei governi e delle autorità più in generale. La Cina emetterà dei contratti future denominati in petrolio e il petro-yuan farà un bel balzo. Il Sudafrica vivrà un periodo di rinascita dopo la “Primavera africana”, con la divisa del paese, il rand, che guadagnerà il 30% rispetto alle altre valute emergenti.

Tra le stravaganti previsioni della banca c’è spazio anche per la volatilità, che nel 2017 è scivolata ai minimi storici. Ebbene, nel 2018 farà un balzo improvviso dopo un flash crash dell’indice S&P 500, che farà subirà un calo “spettacolare” del 25%. Il titolo hi-tech asiatico Tencent si rafforzerà del 100% e detronizzerà Apple diventando il titolo con la capitalizzazione di mercato più alta al mondo. I Democratici si aggiudicheranno le elezioni mid-term, provocando turbolenze nel mercato dei Bond. Il rendimento del trentennale Usa si porterà sopra il 5%. Le donne prenderanno le redini dei board delle grandi aziende.