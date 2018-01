Criptovalute: paragonata a schema Ponzi, Bitconnect chiude i battenti

Il bagno di sangue che in una manciata di sedute ha portato a una riduzione del 40% del prezzo del Bitcoin e visto restringersi la capitalizzazione delle criptovalute di 200 miliardi di dollari ha costretto una controversa piattaforma di scambio di monete digitali, Bitconnect, a chiudere i battenti.

Da quando il grande pubblico ha iniziato a interessarsi, tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 il settore delle criptovalute è arrivato a un punto di svolta. Diversi governi si stanno muovendo per imporre un giro di vite, come nel caso di Corea del Sud e Cina, oppure per regolamentare il business, come la Francia o la Russia.

Se la promessa di decentralizzazione del denaro è sempre ben ancorata nella filosofia che c’è dietro al concetto del Bitcoin e simili, il periodo recente ha qualche caratteristica delle bolle del passato. Nuove criptovalute continuano a nascere come funghi – vedi il fenomeno Paragon, una moneta digitale legata alla cannabis che ha registrato un balzo del 900% dei prezzi nell’ultima fase di estrema difficoltà del settore – ma l’impressione è che con il passare del tempo rimarranno in piedi soltanto i progetti seri e promettenti.

Non sempra far parte di questi Bitconnect. Con un comunicato sul suo sito Internet, citando pubblicità negativa della stampa, le cause intentate dallo Stato americano e gli attacchi DDoS a ripetizione, la piattaforma di trading di criptovalute ha annunciato l’interruzione delle attività nel giro di cinque giorni. Due Stati americani hanno chiesto la cessazione delle attività.

Bitconnect, va sottolineato, non è una piattaforma classica di trading di divise ed è accusata di aver messo in piedi uno schema Ponzi come il quale ha approfittato della volatilità degli asset scambiati sul mercato e della popolarità crescente di Bitcoin e simili.

Molti ritengono che la vera componente di estremo valore dell’universo delle criptovalute sia rappresentata dalla tecnologia blockchain che è alla base delle transazioni. Consente infatti di effettuare pagamenti con meno costi, più rapidamente e con maggiore trasparenza e potrebbe rivoluzionare il mondo finanziario nell’ambito di una trasformazione verso il FinTech.

Bitconnect accusata di essere uno schema Ponzi

Bitconnect propone alla clientela la vendita del suo proprio token, BCC, in cambio di denaro. Nei fatti, si tratta di un prestito di criptovalute, un’operazione che, stando alle promesse di Bitconnect, garantisce un ritorno da investimento spalmato su più mesi. Più tempo lasciate la criptovaluta presso Bitconnect, più soldi sarete in grado di guadagnare.

In concomitanza è stato messo in piedi un sistema di affiliazione che incita (e premia) gli utenti a convincere altre persone a entrare nella cerchia. Tra le promesse di una remunerazione elevata e tale sistema di sponsorizzazione hanno generato dubbi sull’affidabilità del prodotto e servizio offerto.

I detrattori di Bitconnect sostengono che il gruppo rimborsasse i prestiti con soldi che appartenevano di fatto ai nuovi utenti. Si tratterebbe in questo caso di una logica di economia piramidale costruita su un castello di carta di denaro virtuale. Motivo in più per ritenere la chiusura del sito in realtà una vittoria per le criptovalute e gli attori del settore che hanno progetti solidi.

Dopo aver dovuto sborsare 363 dollari per token di rimborsi ai suoi clienti come risultato del termine delle attività, Bitconnect spera di risorgere dalle ceneri con Bitconnect X, una piattaforma di scambio di critpovalute la cui ICO, raccolta di fondi tramite monete digitali, è ancora in corso.

Prima che il prezzo crollasse in area $36, fino a ieri la moneta Bitconnect scambiava sopra i $300. Significa comunque che con un’offerta in circolazione di 6.298.358 pezzi, la capitalizzazione di mercato del token è ancora altissima per un progetto morente: 253 milioni e 410.234 dollari.

Bitconnect the company behind a controversial cryptocurrency lending and exchange platform, announced today that it’s shutting the program down.

The company said on its website that it would be closing its lending operation immediately, while the exchange platform would shut down within the next five days.

“We are closing the lending operation immediately with the release of all outstanding loans,” it said.

“With release of your entire active loan in the lending wallet we are transferring all your lending wallet balance to your BitConnect wallet balance at $363.62.”

“This rate has been calculated based on last 15 days averages of the closing price registered on coinmarketcap.com.”

The company cited increased scrutiny from US state regulators as one of the main reasons for its closure.

“We have received two Cease and Desist letters, one from the Texas State Securities Board, and one from the North Carolina Secretary of State Securities Division. These actions have become a hindrance for the legal continuation of the platform.”

The company also said its lending and exchange platform had been targeted by hackers, while a continued run of bad press had reduced people’s confidence in the service offering.

Despite the closure of its core platform, Bitconnect said it will still support Bitconnect Coin — the cryptocurrency associated with its lending and exchange operations.

“We will keep working to make BitConnect coin available to merchant websites providing them API access to accept BitConnect Coins on their platforms,” the company said.

The price was last listed at $US37.68 on the website coinmarketcap.com,