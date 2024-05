Credem Euromobiliare si rafforza: arriva Luca Romano a guidare la rete dei consulenti

Luca Romano, ex manager BNL, entra in Credem Euromobiliare Private Banking per guidare la rete dei consulenti finanziari del Gruppo. La nomina è stata comunicata durante la convention della divisione Credem specializzata nella gestione dei grandi patrimoni guidata dal Direttore Generale Matteo Benetti, in corso in Puglia. Vediamo tutto nell’analisi.

La strategia di Credem Euromobiliare

In particolare, Credem Euromobiliare Private Banking è la banca del Gruppo Credito Emiliano dedicata alla gestione dei grandi patrimoni. Può contare su 700 professionisti tra consulenti finanziari e banker dipendenti. Ha superato i 40 miliardi di euro in gestione a fine 2023 ed opera tramite più di 70 filiali dedicate alla clientela Private su tutto il territorio nazionale. La nomina di Romano rientra in una strategia di crescita definita e chiara.

Matteo Benetti, Direttore Generale della banca si è dichiarato “entusiasta che Luca abbia scelto la nostra private bank per proseguire la sua crescita professionale. La sua esperienza, il suo entusiasmo e la sua concretezza saranno ingredienti essenziali nella piena valorizzazione della nostra rete di consulenti finanziari sulla quale puntiamo in modo deciso per i nostri progetti di crescita. Non esiste momento migliore per accogliere Luca, in contemporanea con un importante evento aziendale che ha ulteriormente dimostrato la compattezza e la motivazione delle 1.000 persone che compongono Credem Euromobiliare Private Banking per scrivere ulteriori pagine importanti della storia del private banking in Italia”.

Chi è Luca Romano

Luca Romano, nato a Parma nel 1972, ha sviluppato il suo percorso professionale in BNL ricoprendo dal 1997 incarichi con responsabilità crescenti fino a diventare, nel febbraio 2023, Responsabile Rete Life Banker. Laureato in Economia, con specializzazione in discipline bancarie, è sposato e ha due figli.