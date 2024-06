Lombard Odier, Ettore Galli nuovo vice presidente per l’Italia

Banca Lombard Odier, società di gestione patrimoniale internazionale con sede a Ginevra, annuncia la nomina di Ettore Galli a Senior Vice President di Lombard Odier Italian Branch, Milano. Vediamo tutto nell’articolo.

La strategia di Lombard Odier

In particolare, la nomina di Ettore Galli, manager ex Cordusio SIM, a vicepresidente per l’Italia di Lombard Odier conferma la strategia di crescita in atto da parte del Gruppo nel nostro Paese.

Chi è Ettore Galli

Ettore Galli ha trascorso gli ultimi 8 anni come Partner nella creazione di Cordusio SIM, la SIM guidata da Paolo Langè per la gestione di grandi patrimoni del Gruppo Unicredit. Prima di questa posizione, ha lavorato presso Banca Leonardo, una start-up di nicchia fondata da Gerardo Braggiotti, dove si è distinto nello sviluppo della consulenza personalizzata per la clientela privata. Inoltre, ha acquisito preziose competenze come Private Banker presso Credit Suisse Milano. La sua carriera finanziaria ha preso avvio nel 1994 in Banca Euromobiliare come gestore dei patrimoni. È laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. La nomina di Ettore Galli come Senior Vice President di Lombard Odier Italian Branch evidenzia il continuo impegno della banca nell’attrarre e valorizzare talenti di alto livello nel settore finanziario.