Lusso: in Lombardia in vendita oltre 500 case da sogno

La Lombardia è la regione italiana più ricca di immobili di lusso, ben 578 proprietà in vendita. A dirlo la quinta edizione dell’Osservatorio annuale di Luxforsale, portale di annunci specializzato nell’immobiliare di lusso, realizzato con il coinvolgimento di oltre 2.000 operatori immobiliari da tutto il mondo nel periodo aprile 2023 – marzo 2024. Gli immobili sul portale, al centro dell’indagine, sono circa 2.900, di cui il 91% è sul territorio italiano. Tutti sono caratterizzati da un prezzo di vendita superiore a 500 mila euro o di un canone d’affitto mensile non inferiore ai 1.000 euro.

Dove si trovano le case di lusso in Italia

Secondo l’Osservatorio vi è sempre più attenzione dall’estero per gli immobili di lusso in Italia. Se la Lombardia è la regione più rappresentata per la presenza di immobili di lusso, dietro troviamo la Toscana con 422 residenze del segmento luxury, la Puglia (247), la Liguria (242) e la Sardegna (180).

Prezzo? In media si aggira su un valore di 1.628.639 euro, con le città di Roma, Monza, Milano e Olbia che emergono come hotspots per l’acquisto di proprietà di lusso in Italia. Il Veneto si distingue per il valore medio più alto degli immobili, pari a 3.308.480 euro, seguito da Toscana (2.474.800 euro) e Lazio (2.008.641 euro).

A Sanremo l’immobile più visitato, il più richiesto a Pozza di Fassa

L’indagine Luxforsale rileva che l’immobile più visitato dagli utenti sul territorio italiano si trova a Sanremo, sulla riviera ligure.

In seconda posizione una residenza a Tufino, in Campania, e un altro immobile in Liguria, precisamente a Bergeggi. Tuttavia il più richiesto dagli investitori è una villa in Trentino Alto-Adige, a Pozza di Fassa.

A livello internazionale l’immobile più visitato è a Leipsoi in Grecia, dove è situata anche la villa più richiesta.

Sul podio, una villa a Karpathos e un castello a Chlum u Třeboně, in Repubblica Ceca. Un’analisi più specifica sugli immobili ultra-lusso, contraddistinti da un valore superiore ai 10 milioni di euro, indica che le proprietà presenti su Luxforsale in questa categoria di nicchia sono 32.

Nel dettaglio, le case da sogno in Italia si trovano in Toscana (6), Sardegna (5), Lazio (4), Liguria (4), Emilia Romagna (2) , Lombardia (2) e Veneto (2). Ne contano una a testa la Campania, il Piemonte, l’Umbria, la Puglia e la Sicilia.

Indiani, americani e svizzeri tra i maggiori visitatori

Arrivano in primis dall’India (10,3%), gli Stati Uniti (5,59%) e la Svizzera (2,94%) i visitatori stranieri di immobili di lusso in Italia, ma notevoli sono stati anche gli aumenti di traffico online dal Brasile che passa dallo 0,68% all’1,06%, dal Regno Unito che ora tocca quota 0,86% rispetto al precedente 0,60% e dagli Emirati Arabi Uniti che entrano per la prima volta con lo 0,64% tra i primi dieci Paesi.

Luxury: all’estero vincono gli Emirati Arabi Uniti

All’estero il maggior numero di proprietà luxury è negli Emirati Arabi Uniti che per la prima volta sono tra i Paesi con il più alto numero di visitatori internazionali.

La lista degli immobili di lusso all’estero vede primeggiare così gli Emirati Arabi Uniti con ben 169 proprietà, di cui ben 163 nella sola Dubai. Al secondo posto Malta e al terzo posto il Brasile. Le posizioni successive sono occupate da Albania, uno degli Stati più sorprendenti nell’offerta di immobili di lusso, Francia e Grecia.