Coop fallite, situazione più grave di quella delle 4 banche salvate

La situazione è ritenuta da alcuni più grave di quella delle quattro banche regionali fallite e salvate con i soldi di investitori e correntisti. La bolla dei “prestiti sociali” delle cooperative rischia di essere assai più devastante di quello di Banca Etruria, Banca Marche, secondo il quotidiano La Verità.

Le analogie sono evidenti: i risparmiatori si sono fidati e dopo la liquidazione o il default di molte realtà, centinaia di famiglie e lavoratori hanno subito perdite ingenti. È un altro esempio italiano del fenomeno del ‘risparmio tradito‘. “Ma, soprattutto, che nessuno ha protetto e che nessuno sa più come proteggere”, scrive Mario Giordano.

Già l’anno scorso Federconsumatori aveva lanciato l’allarme chiedendo che Bankitalia monitorasse da vicino la situazione per impedire che i soci perdessero i loro soldi a causa dell’apertura di una crisi o di un fallimento. I casi sono diversi e spalmati su tutto il territorio nazionale. L’unico in ordine di tempo è quello del Friuli.

“Molti lo ricorderanno: la CoopCa, che gestiva una quarantina di supermercati in Carnia, e le Coop Operaie di Trieste avevano trascinato nel fallimento i risparmi di circa 20.000 soci, per un totale di quasi 130 milioni di euro . Nell’occasione il sistema delle cooperative era intervenuto per restituire una parte dei soldi e cercare di fermare l’ondata di panico presso gli altri prestatori sociali, cioè gli altri soci che hanno affidato i risparmi alle coop. Per lo stesso motivo Lega coop ha rimborsato anche ìl 40 percento delle somme depositate nelle prime due cooperative saltate a Reggio Emilia: la Coop Muratori di Reggiolo (su 49 milioni di prestiti ne sono stati rimborsati 19, gli altri 30 sono andati in fumo) e la Orion (su 5 milioni di prestiti ne sono stati rimborsati 2, gli altri 3 sono andati in fumo). Ma durante l’ultima riunione, pochi giorni fa, alla presenza della Federconsumatori che sta seguendo tutta la pratica nazionale, Legacoop è stata esplicita: i soldi sono finiti. Rien ne va plus”.

“Alla cooperativa di costruzioni Di Vittorio di Fidenza si sono visti proporre un rimborso del 25 per cento. Troppo poco”, racconta il quotidiano. “Alla Coopsette e alla Unieco di Reggio Emilia stanno ancora aspettando,ma con sempre meno speranze. Le hanno già perdute tutte, invece, a Varese, dove gli 800 soci della Cooperativa Nuova (che ha realizzato oltre 3.500 immobili in tutta la provincia) da settembre è in mano a un liquidatore. «I 7 milioni di euro che abbiamo depositato lì non sono più disponibili per noi», dice Franca Centofanti, del comitato soci. E non lo saranno mai. I soci prestatori, infatti, sono creditori chirografari, gli ultimi a essere rimborsati’ dopo le banche, dopo i fornitori, dopo tutti gli altri. «È ovvio che per noi non resterà nulla», chiude sconsolato Franco Montali, della coop Di Vittorio di Fidenza, che sta cercando di organizzare il comitato nazionale dei risparmiatori beffati”.

Ma come è stato possibile arrivare a questo punto? “Il sistema è degenerato. Forse le coop si sentivano troppo forti, c’è stato delirio di onnipotenza“, spiega al giornale Giovanni Trisolini, della Federconsumatori di Reggio Emilia. “In effetti, è stato così: le coop si sono trasformate in banche, senza poterlo essere. Ma non essendo formalmente banche hanno potuto ignorare tutti quei parametri di bilancio che invece le banche devono avere. Per esempio: vi pare possibile avere 11 miliardi di raccolta credito su un fatturato complessivo di 12 miliardi di euro? Voi direte: qualcuno dovrebbe pur vigilare. Infatti, dovrebbe”.

Bankitalia nel frattempo ha tentato di intervenire ma con troppo ritardo e senza quindi ottenere risultati soddisfacenti. Il 9 novembre 2016 sono state pubblicate le “disposizioni in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche”, in cui si chiedevano alle coop garanzie patrimoniali e si introducevano obblighi di trasparenza.

Giordano ha l’impressione che sia soltanto “l’inizio di una catastrofe” annunciata. Di quegli 11 miliardi depositati alle coop, pochi sono al sicuro, secondo il giornalista. “Le prime a crollare sono state le cooperative di costruzioni e quelle abitative, perché la crisi ha colpito duro innanzitutto lì. Ma ora sono a rischio anche le coop di consumo. Anzi, sono ancora più a rischio perché, come notava Il Sole 24 Ore qualche mese fa, esse «hanno scelto la strada della finanza spesse volte arrischiata o meglio indotta da intrecci politico-corporativi come proprio modus vìvendi»”.

“Più che supermercati, insomma, holding finanziarie: come documenta R&S Mediobanca il margine operativo dalle vendite alla cassa è pari allo zero e quel 2 per cento di utili netti sul fatturato che il sistema produce arrivano proprio dalla finanza. Ma sono al sicuro i soldi dei soci prestatori nelle mani dei gestori di supermercati che sono diventati all’improvviso banchieri per necessità, furbizia, senso di onnipotenza o «intrecci politico-corporativi»?”

La bolla sta per esplodere e gli effetti saranno devastanti

Dopo le coop abitative e di costruzioni, la crisi rischia di coinvolgere anche le coop di vendita, un settore il cui fatturato è in calo. Alcuni colossi come Unicoop Tirreno (109 negozi) sono andati in crisi con un buco di 100 milioni. In questa vicenda la Banca d’Italia è intervenuta con forza, facendo notare come quei 930 milioni (930 milioni) depositati dai soci prestatori di Unicoop Tirreno non potevano considerarsi per nulla al sicuro.

La Legacoop è corsa in aiuto, ma “se i soldi di Legacoop sono finiti che succederà al prossimo caso?” si chiede retoricamente Giordano. “Quante altre situazioni del genere ci sono in giro per l’Italia? Quante rischiano di esplodere come è successo a Varese, a Fidenza, a Bollate e a Reggio Emilia? E il governo che farà? I comitati dei soci, ovviamente, chiedono di essere tutelati. «Come i risparmiatori delle banche», dicono. Ma i risparmiatori delle banche non sono stati affatto tutelati. E poi: quanti soldi pubblici si potranno versare alle coop senza suscitare l’ira degli italiani? La bomba sta per esplodere. E i danni saranno devastanti”.

Oltre 150 soci sovventori e prestatori delle coop fallite, provenienti da tutta Italia, si erano riuniti il 18 maggio a Roma in un presidio per testimoniare anche a Montecitorio la gravità della situazione di coloro i quali hanno perso i risparmi, il lavoro e persino la casa. L’iniziativa promossa da Federconsumatori si è andata ad aggiungere a quelle che in in Emilia-Romagna si sono susseguite davanti alla prefettura di Reggio Emilia, e alla sede regionale di Legacoop a Bologna.

Anche la Cgil, con una delegazione regionale e una reggiana, ha aderito alla manifestazione. A ricevere i rappresentanti delle coop e di Federconsumatori è stato il deputato Guglielmo Epifani, presidente della commissione Attività produttive alla Camera, a cui sono state inoltrate le richieste di maggiori garanzie e tutele per i risparmiatori delle cooperative. Tra queste, in particolare, quella di un fondo che imponga a tutte le cooperative di salvaguardare e rinfondere in caso di necessita’ i risparmi dei soci.

“È stato rimarcato che il fondo non deve riguardare solo il futuro ma anche il pregresso. Sono decine di migliaia i risparmiatori delle cooperative coinvolti nei fallimenti e l’ammontare del risparmio perduto riguarda diverse centinaia di milioni di euro”, spiega il presidente provinciale della Federconsumatori di Reggio Giovanni Trisolini.

Epifani, spiegava Trisolini, “si è impegnato a promuovere con la presidenza della Camera la discussione delle interpellanze presentate in questi giorni sul tema, intervenire con il governo per promuovere una iniziativa legislativa a favore della costituzione del fondo e di maggiori garanzie e vigilanza sul risparmio cooperativo ed a proporre un tavolo che riunisca cooperazione, Governo e parti sociali, in seno al ministero dell’Economia”.