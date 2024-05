Buffett: fine del mistero, ecco l’ultimo titolo comprato dall’oracolo di Omaha

Dopo mesi di totale riserbo, Warren Buffett ha finalmente alzato il velo sull’ultimo titolo finito nel portafoglio della sua holding, la Berkshire Hathaway: si tratta dell’assicuratore Chubb. Fine del mistero, dunque. La Berkshire Hathaway avrebbe acquistato quasi 26 milioni di azioni di Chubb, per un valore di 6,7 miliardi di dollari. Un pacchetto che, alla fine di marzo, ha permesso all’assicuratore di diventare la nona maggiore partecipazione di Berkshire. La rivelazione ha fatto salire il prezzo delle azioni di Chubb a un livello record nelle contrattazioni after-hours, con un aumento del 6,3% a $268,96.

Settore assicurativo, tra i preferiti di Buffett

C’è da dire che quello assicurativo è da sempre uno settori preferiti da Buffett. La Berkshire ha un’ampia presenza nel settore assicurativo, che comprendono tra gli altri titoli la società di assicurazioni auto Geico, il gigante della riassicurazione General Re e a una serie di servizi assicurativi per la casa e la vita. Il conglomerato ha anche acquisito la compagnia assicurativa Alleghany per 11,6 miliardi di dollari nel 2022. Sempre nel settore assicurativo, Berkshire ha recentemente abbandonato le posizioni in Markel e Globe Life.

Un mistero durato due trimestri

Berkshire avrebbe iniziato ad acquistare Chubb nel terzo trimestre dello scorso anno, ottenendo l’autorizzazione della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti a mantenere temporaneamente riservati i suoi acquisti. Si tratta di un evento piuttosto raro. Buffett richiede raramente tale permesso per evitare che gli investitori facciano leva su di lui prima di aver terminato gli acquisti. Negli ultimi anni, Berkshire ha ottenuto un’autorizzazione simile da parte della SEC per il suo investimento in Chevron e per i precedenti investimenti in Exxon Mobil, IBM e Verizon.

Il tema della nuova partecipazione in Chubb non è stato sollevato neppure durante l’assemblea annuale della Berkshire a Omaha, tenutasi all’inizio del mese. Molti avevano ipotizzato che l’acquisto segreto potesse essere un titolo bancario, dal momento che la base di costo del conglomerato per le partecipazioni in “banche, assicurazioni e finanza” è aumentata di 1,4 miliardi di dollari nel primo trimestre, dopo un incremento di 3,59 miliardi di dollari nella seconda metà dell’anno scorso, secondo i documenti separati di Berkshire.

Ridotta la partecipazione in Apple

L’investimento in Chubb è stato rivelato 10 giorni dopo che Berkshire ha inaspettatamente fatto sapere di avere venduto circa 115 milioni di azioni Apple nel primo trimestre. Una mossa che ha ridotto le sue partecipazioni nel produttore di iPhone a 135,4 miliardi di dollari, ovvero il 40% del suo portafoglio azionario da 335,9 miliardi di dollari. Berkshire ha anche tagliato le partecipazioni in diversi altri titoli, tra cui Louisiana Pacific e Sirius XM, ed è uscita dall’investimento nel produttore di computer HP.

Il conglomerato, che ha acquistato solo 2,7 miliardi di dollari di azioni nell’ultimo trimestre, possiede decine di aziende tra cui, oltre al già citato assicuratore auto Geico, la ferrovia BNSF, aziende energetiche e industriali, e marchi di consumo come Benjamin Moore, Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom e See’s Candies.

A fine marzo, Berkshire aveva in cassa 189 miliardi di dollari di liquidità. E, secondo recenti stime di Buffett, potrebbe arrivare a 200 miliardi di dollari. Si tratta ora di capire come investirà questa montagna di cash.