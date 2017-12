Borse scivolano, sgambetto dalla Cina: rialzo tassi improvviso

Le Borse europee scambiano in rosso nel giorno della riunione della Bce, che non ha riserbato grandi sorprese a parte la revisione al rialzo delle stime sulle condizioni economiche dell’area euro. A sorprendere i mercati in negativo è stata la decisione inattesa della banca centrale cinese di alzare i tassi, un giorno dopo la stretta monetaria della Federal Reserve (che era largamente attesa). La Borsa Usa avanza aiutata dai rialzi dei bancari, dalle notizie di M&A e dal fatto che il voto definitivo sulla riforma fiscale si svolgerà entro fine anno. Disney ha versato 52,4 miliardi di dollari in azioni per comprare asset di 21st Century Fox, tra cui Sky, la casa cinematografica di Fox, Nat Geo, l’operatore di pay tv asiatico Star TV, ma non Fox e Fox Sports.

Sul mercato valutario l’euro fa fatica mente il dollaro è ben intonato dopo che la banca centrale americana ha annunciato che prevede di alzare il costo del denaro, portato ieri all’1,25-1,50%, altre tre volte anche nel 2018. Gli investitori sperano di ottenere informazioni nuove su come la Bce intende ridurre il piano di ultra accomodamento monetario.

