Borse nervose per crisi Corea. Trader: “guerra mondiale vicina”

Le tensioni geopolitiche e le incertezze politiche in Usa oltre che per le prossime manovre delle banche centrali hanno spinto questa settimana in rialzo i beni rifugio e in particolare i metalli più preziosi, con oro, palladio e argento che hanno messo a segno nuovi record. Richiesti anche Bond Usa, Bund e yen. Il metallo giallo è salito ai massimi di 11 mesi nel giorno in cui la Corea del Nord ha detto di aver fatto esplodere una bomba a idrogeno come test nucleare. “Potremmo essere sull’orlo della terza guerra mondiale”, ha detto un investitore americano pessimista dopo che il segretario americano della Difesa, James Mattis, ha promesso che la risposta militare degli Stati Uniti sarà “gigantesca”. Intanto Stati Uniti, Francia e Germania sono al lavoro per imporre le sanzioni più estreme possibili contro il regime nordcoreano. Secondo Putin, tuttavia, è inutile e l’unica via d’uscita è la strada diplomatica.

Aspettando la riunione della Bce giovedì, evento clou della settimana durante il quale Mario Draghi potrebbe anche sorprendere e annunciare novità sul programma di Quantitative Easing, dal fronte macroeconomico arrivano nuovi dati interessanti. In Cina il settore privato è cresciuto al ritmo più sostenuto degli ultimi sei mesi. I dati pubblicati da Caixin dicono che ad agosto l’attività delle aziende si è espansa al tasso più rapido da febbraio. I settori dei servizi e delle fabbriche hanno riportato un aumento della domanda, grazie al miglioramento delle condizioni di mercato e all’incremento di nuovi ordini. Le misure di Pechino per evitare un brusco rallentamento dell’economia (hard landing) sembrano dare i loro frutti.

