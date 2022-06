Warren Buffett punta sul petrolio. Il punto sull’oro nero

Con oltre 794.000 azioni, la società di Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ha raggiunto una quota del 16,4% nel colosso del petrolio statunitense Occidental Petroleum.

Ma gli acquisti non sembrano essere terminati per la holding di Buffett, che detiene un’opzione per comprare 83,9 milioni di azioni Occidental Petroleum. Se decidesse di esercitarla, la holding guidata dall’oracolo di Omaha raggiungerebbe una quota superiore al 25% della società petrolifera.

L’esposizione di Buffett nel settore energetico è iniziata nel 2019, con una prima quota in Occidental, aumentata nel 2020 con l’ingresso in Chevron. Dopo il rialzo dei prezzi delle materie prime all’inizio del 2022, Buffet ha incrementato le sue partecipazioni nelle due aziende. Sicuramente un ottimo risultato per la sua azienda, dato che dei miliardi investiti da Berkshire nel primo trimestre del 2022, il 70% erano azioni di Occidental e Chevron.

Come sta andando il mercato del petrolio

Oggi i prezzi del petrolio sono aumentati, spinti dalle speranze di un aumento della domanda cinese e di un ulteriore inasprimento dell’offerta mentre il G7 cerca di limitare le entrate del greggio russo.

I future sul greggio statunitense sono scambiati in rialzo dello 0,94% a $110,72 al barile, mentre il contratto Brent è salito dell’1,65% a $112,81 al barile.

Pechino e Shanghai, le due città più grandi della Cina, non hanno registrato nessuna nuova infezione da COVID lunedì. Le dure misure che le autorità cinesi hanno imposto ai loro cittadini per cercare di controllare il virus hanno avuto un costo, con le restrizioni alla mobilità che hanno avuto un grave impatto sull’attività economica e quindi sulla domanda di energia.

Questa notizia ha suscitato la speranza che la normalità economica torni rapidamente, aumentando la domanda di greggio del più grande importatore mondiale.

Il G7 nel frattempo ha concordato martedì di prendere in considerazione l’imposizione di un divieto di trasporto di petrolio russo venduto al di sopra di un certo prezzo, tentando di limitare i proventi del petrolio che finanziano l’invasione dell’Ucraina.

I ricavi delle esportazioni petrolifere russe sono aumentati a maggio anche se i volumi sono diminuiti, ha affermato l’Agenzia internazionale per l’energia nel suo rapporto mensile di giugno.

Sebbene il piano sia limitare il prezzo delle esportazioni di petrolio (e gas) della Russia, ciò potrebbe avere l’impatto inverso sul mercato generale se la mossa si traduce in un’ulteriore interruzione dell’offerta globale.

La rigidità del mercato globale è stata una delle ragioni principali per il rialzo di quasi il 50% del prezzo del petrolio quest’anno e questa settimana non è stato aiutato dalla notizia che sia la Libia che l’Ecuador hanno avuto la loro produzione di petrolio a livelli gravemente ridotti dai disordini civili.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati, inclusa la Russia, si incontreranno giovedì per discutere i loro ultimi livelli di produzione, ma dovrebbero attenersi al piano precedentemente annunciato per un modesto aumento della produzione ad agosto.

La prospettiva di un aumento significativo dell’offerta da questo gruppo sembra improbabile dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha indicato all’inizio di questa settimana che gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, due dei principali produttori dell’OPEC, stanno già fornendo quanto possono.

L’ente industriale American Petroleum Institute pubblicherà a breve la sua stima settimanale delle scorte di greggio statunitensi. Numeri da leggere con maggiore attenzione dopo che l’Energy Information Administration ha confermato che il rapporto ufficiale sull’inventario petrolifero degli Stati Uniti sarà ritardato per la seconda settimana consecutiva a causa di un guasto all’hardware.