Unicredit: via libera la nuovo cda, sì al mega stipendio Orcel

L’assemblea degli azionisti di Unicredit ha detto ieri sì al nuovo cda e ha insediato Andrea Orcel come amministratore delegato e Pier Carlo Padoan come presidente. È passato, anche se sul filo di lana (il 54,10% del capitale sociale presente e avente diritto al voto ha detto sì a fonte del 42,66 contrario), la “Relazione sulla politica 2021 di gruppo in materia di remunerazione”, in base alla quale l’istituto potrà assegnare al nuovo a.d. un compenso fisso fino a 2,5 milioni e una parte variabile fino a 5 milioni.

Qualche settimana fa i proxy advisor Glass Lewis e ISS avevano suggerito ai fondi istituzionali di votare “no” per la trasformazione di fatto della parte “variabile” dello stipendio in “fissa” mentre grandi soci italiani come CariVerona (1,8%) e Crt (1,65%) avevano fatto sapere che avrebbero votato a favore. La banca ha spiegato nelle risposte scritte ai soci che la retribuzione alta serve ad attrarre talenti.

Il sistema incentivante 2021 è stato invece approvato dal 98,55% del capitale, mentre la politica di gruppo dei pagamenti di fine rapporto, che tra le altre cose alza la cifra massima a 15 milioni, ha ottenuto il 72,73% (contrario il 26,54%). La relazione sui compensi corrisposti, d’altra parte, è stata approvata con il 98,63% di voti favorevoli.

Unicredit, chi entra nel cda

Alla lista presentata dal board uscente, che include il presidente designato Piercarlo Padoan e il nuovo a.d. Andrea Orcel è andato il voto del 76,3% del capitale presente, mentre la compagine candidata da Assogestioni ha ottenuto il 22,75%. Entrano quindi in cda Padoan, Orcel, Lamberto Andreotti, Elena Carletti, Jayne-Anne Gadhia, Jeffrey Alan Hedberg, Beatriz Angela Lara Bartolome’, Luca Molinari, Maria Pierdicchi, Renate Wagner, Alexander Wolfgring (tutti dalla lista numero 1), nonche’ Francesca Tondi e Vincenzo Cariello.

“Metterò tutte le mie capacità al servizio delle nostre persone e del nostro gruppo e ringrazio i nostri azionisti per la loro fiducia – ha commentato Padoan -. Il mio obiettivo principale sarà quello di creare le migliori condizioni affinche’ la banca generi valore per i suoi azionisti e per tutti i suoi stakeholder’.

Orcel, da parte sua, si è detto “entusiasta di essere stato nominato amministratore delegato di UniCredit e grato per la fiducia dei nostri azionisti e del consiglio.”Questa banca – ha aggiunto – ha un ruolo di riferimento nel panorama creditizio ed è un’istituzione veramente paneuropea, le cui origini sono saldamente radicate in Italia, il paese dove sono nato“. ‘Vedo in UniCredit l’opportunità di fare la differenza – ha detto ancora Orcel -. Un’opportunità per fare le cose in modo diverso e creare un modello di come può essere l’attività bancaria, fatta nel modo giusto, per le giuste ragioni”.

Via libera al bilancio 2020

