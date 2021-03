La stampa lo ha già ribattezzato il “Cristiano Ronaldo dei banchieri” per via dei compensi da capogiro. Stiamo parlando di Andrea Orcel, amministratore delegato in pectore di Unicredit, che entrerà in carica con l’ assemblea del 15 aprile.

Come riporta la documentazione assembleare della banca italiana emerge che, già nel 2021, il nuovo timoniere di Unicredit, potrà arrivare a guadagnare fino a 7,5 milioni di euro. La cifra è composta da 2,5 milioni di retribuzione fissa e da altri 5 milioni di remunerazione variabile, in azioni. Per quest’anno, tuttavia, la parte variabile non sarà calcolata a seconda della performance, ma sarà corrisposta in ogni caso.

Con questa cifra, il nuovo Orcel si piazzerà al terzo posto tra i banchieri più pagati d’Europa.

Come riporta il quotidiano la Stampa,

“davanti a lui c’è Sergio Ermotti (ex ad Ubs) nel 2020 e José Antonio Alvarez, ad del Santander, nel 2019. Comunque Orcel non arriverà ai livelli che gli erano stati promessi (salvo dietrofront) proprio dalla banca spagnola: il banchiere avrebbe guadagnato 10 milioni l’ anno più bonus d’ ingaggio e parziale ristoro in titoli dei compensi persi di Ubs, che da Unicredit non avrà. In compenso, quando se ne andrà, la sua buonuscita sarà di riguardo: fino a 15 milioni”.

Unicredit, i piani di Orcel

Mentre manca un mese esatto al suo insediamento, sono molti a scommettere che ci vorrà qualche mese prima che Orcel possa varare il nuovo piano industriale ed approvare eventuali acquisizioni.

Secondo quanto scrive Andrea Greco, in un articolo su Affari & Finanza di Repubblica, il nuovo numero uno della banca italiana si muoverà su più fronti per allungare le distanze con i suoi inseguitori. La prima arma sarà quella delle acquisizioni.

Ma non solo. Le attese sono anche per un ‘aumento degli sportelli, acquisizioni e partnership nel risparmio gestito e nella bancassurance.