Un errore (stupido) ci sta portando verso la crisi economica

di Giovanni Cedaro

Siamo partiti sempre dalla rivoluzione industriale. Cioè abbiamo ideato, creato, e sviluppato qualcosa che potesse creare “benessere” per tanti. Tantissimi. All’inizio tutto questo ha generato l’inflazione positiva, aumento di reddito e stipendi. La gente andava in fabbrica, poteva permettersi di mandare i figli a studiare. Siamo passati dalla lambretta e vespa alla 500 poi 600 poi 1100 e via fino alle auto a batterie. Che bello, siamo tornati bambini!

Da decenni però il mondo è arrivato ad una capacità di produzione che la capacità di reddito sembra non possa sostenere. E allora che fare? Vai di credito al consumo. Poi non bastava per svuotare i magazzini sempre più pieni. Ed allora il tasso zero, poi il paga tra 12 mesi.

Ci riscopriamo con rate in conto senza più ricordarci quale oggetto spesava.

Ora quella stessa catena di montaggio si ferma. Alla fine quello stesso mercato libero che doveva essere teoricamente anche perfetto si scontra col tuo blocco autostradale.

Abbiamo fatto l’errore più stupido e banale che capita in finanza: abbiamo messo tutta una singola produzione nella stessa location. Attirati dalla cedola (risparmio negli investimenti oppure massimizzazione dei ritorni) abbiamo declinato la produzione dei chip laddove un unico stato si trova ora a decidere chi accendere e chi spegnere.

Attirati dal guadagno facile ci siamo dimenticati dei rischi. Così su due piedi mi tornano in mente i risparmiatori elevati al rango di investitori per puro business… vicentina e Veneto ma anche Etruria. Forse e dico forse la soluzione a questa situazione è semplicemente produrre di meno.

Ma anche no mi dirai. Allora si potrebbe pensare di produrre diversamente?

Abbiamo mandato tutti a studiare, forse mancano falegnami, elettricisti, lattonieri, carpentieri e muratori? Può essere. Ma forse dobbiamo ancora toccare il fondo per poi risalire. Quando sei alle corde la paura si tramuta in coraggio.

L’indecisione in certezza assoluta. È solamente quando non hai alternative che trovi dentro di te quelle energie che permetteranno al mondo di rimettersi su quella autostrada ed evitare una crisi economica. Forse saranno corsie stellari più che autostradali.