“Un buon vecchio amico”: Putin elogia Xi in Russia

Occhi del mondo puntati sulla visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping in Russia, che è iniziata oggi, lunedì 20 marzo e durerà tre giorni. Tra i temi che saranno affrontati la cooperazione economica e politica e anche la guerra in Ucraina.

Nel corso del vertice, Xi ha detto che le relazioni tra le due superpotenze hanno fatto molta strada negli ultimi 10 anni e che “entrambi i Paesi considerano le nostre relazioni una priorità assoluta nella nostra diplomazia”, mentre il presidente Putin ha detto di considerare il presidente Xi un “buon vecchio amico” con cui ha sviluppato le “relazioni più calorose”.

La Russia è partner minore nelle relazioni con la Cina e non si sa fino a che punto possa spingersi l’amicizia di Pechino con Mosca, soprattutto dopo che l’Occidente ha minacciato di sanzionare la Cina se aiuterà militarmente la Russia. Putin ha suscitato scalpore nel fine settimana con un viaggio a sorpresa nella città occupata dai russi di Mariupol e nella penisola di Crimea, che la Russia ha annesso nove anni fa. Un viaggio che ha innervosito Kiev: un funzionario ha detto che Putin è venuto a visitare le “rovine” di Mariupol, non mostrando alcun rimorso per il bombardamento della città da parte della Russia all’inizio della guerra.

Putin e Xi: il rapporto tra le due superpotenze

Il presidente russo Vladimir Putin fornirà al presidente cinese Xi Jinping “chiarimenti” dettagliati sul punto di vista della Russia sul conflitto ucraino. Durante una telefonata con i giornalisti, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che i due leader discuteranno anche di un piano di pace per l’Ucraina proposto da Pechino il mese scorso.

“In un modo o nell’altro, gli argomenti che figurano in questo piano saranno inevitabilmente toccati durante lo scambio di opinioni sull’Ucraina” tra Putin e Xi, ha detto Peskov. “Ma in questa sede, ovviamente, il presidente Putin fornirà chiarimenti esaustivi, in modo che il presidente Xi possa avere una visione di prima mano del momento attuale da parte russa”.

In verità il piano di pace che ha citato Peskov è un documento di 12 punti, che invita al dialogo tra le due parti, ma non contiene alcuna tabella di marcia per porre fine alla guerra, giunta ormai al 13 esimo mese. L’Ucraina l’ha accolto con cautela, ma gli Stati Uniti si sono mostrati sprezzanti, visto il rifiuto della Cina di condannare l’invasione russa. Alla domanda se la Cina possa diventare un intermediario tra Mosca e Washington, Peskov ha rifiutato di rispondere direttamente.

“Per il momento, vediamo che continua la linea di prevenire qualsiasi rallentamento delle ostilità. Washington, il Dipartimento di Stato e il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ne stanno parlando apertamente e ufficialmente”.

Secondo gli analisti, la visita di Xi è importante per Mosca. “La Cina è di gran lunga l’alleato più importante per la Russia”, ha dichiarato Alexander Gabuev, esperto di relazioni tra Russia e Cina presso il Carnegie Endowment for International Peace. “Il fatto che Xi, il leader del secondo Paese più potente al mondo, sia pronto a visitare Mosca durante la guerra in Ucraina è estremamente simbolico”.

La visita di Xi arriva in un momento di crescente dipendenza della Russia da Pechino, con Xi che ha il sopravvento su Putin a un anno dalla guerra in Ucraina, hanno detto gli esperti. “C’era già un forte squilibrio di potere prima della guerra. Ora, con l’isolamento della Russia dall’Occidente, l’asimmetria di potere si è accentuata”, ha detto Gabuev. “La Cina ha tutta l’influenza che vuole e che non potrà che aumentare in futuro”.

Gabuev ha sottolineato la crescente dipendenza economica della Russia da Pechino, con la Cina che ora rappresenta più del 40% delle importazioni totali della Russia, secondo i dati del commercio statale. I dati mostrano che la Cina è intervenuta per rifornire la Russia di grandi volumi di prodotti per uso sia civile che militare, tra cui materie prime e chip per computer, risorse vitali per Mosca per mantenere a galla la sua macchina da guerra.

Le importazioni cinesi di petrolio russo sono aumentate dell’8% lo scorso anno e le importazioni di gas russo sono aumentate del 50% secondo Gazprom, il principale produttore russo. Questo spostamento spiega in parte perché l’economia russa è andata meglio di quanto previsto da molti economisti dopo l’introduzione di sanzioni occidentali senza precedenti contro il Paese.

Ma mentre Mosca è riuscita a riorientare alcuni flussi commerciali verso la Cina, il bilancio del Paese ha registrato un deficit di quasi 25 miliardi di dollari a gennaio, dopo che l’Occidente ha introdotto una serie di tetti ai prezzi e di embarghi sulle esportazioni di energia russa, la linfa vitale dell’economia russa. “Per la Russia sarà molto importante discutere dell’aumento delle vendite di petrolio e gas e della continuità del flusso di componenti critici”, ha detto Gabuev.

Xi starebbe anche pianificando una telefonata con Volodymyr Zelenskiy. Questa telefonata sarebbe in parte un tentativo di “bilanciare l’impatto negativo che la sua visita a Mosca avrà” sulle relazioni di Xi con l’Occidente, ha dichiarato Bonnie Glaser, direttore del Programma Indo-Pacifico presso il German Marshall Fund, un thinktank.