The Nemesis sceglie Cryptosmart per il suo token NEMS

The Nemesis, la piattaforma di intrattenimento di realtà virtuale svizzera, è stata classificata al primo posto nella classifica Top 20 Web3 Virtual Worlds, consolidando la sua posizione come una delle principali piattaforme di gioco del settore. La società è stata fondata nel 2020 con l’obiettivo di offrire esperienze di gioco coinvolgenti, interattive e di alta qualità per i giocatori di tutto il mondo. The Nemesis sta per lanciare la sua criptovalute, NEMS, in partnership con Cryptosmart, exchange di criptovalute 100% italiano che si concentra sull’offerta di un’esperienza di trading sicura e affidabile per i propri utenti.

NEMS, il token di The Nemesis

Il lancio del token NEMS avrà luogo durante il Summit della Blockchain Week Rome (BWR), un evento che riunirà esperti del settore, investitori e altri importanti attori del mondo delle criptovalute. La presentazione di NEMS sarà una delle principali attrazioni dell’evento, e ci si aspetta che attiri l’attenzione degli investitori e degli appassionati di criptovalute di tutto il mondo.

Il NEMS è stato progettato per essere utilizzato come mezzo di pagamento all’interno del metaverso di The Nemesis, consentendo ai giocatori di acquistare oggetti virtuali, accessori e altri beni all’interno della piattaforma. La criptovaluta sarà anche utilizzata come mezzo di scambio tra i giocatori, creando un ecosistema di gioco basato sulla blockchain che offre maggiore sicurezza, trasparenza e affidabilità.

Acquistare land nel Metaverso

Durante l’evento sarà anche lanciata la Public Sale delle Lands con il sistema di Miner, che consentirà ai giocatori di acquisire terreni virtuali all’interno del Metaverso di The Nemesis e di partecipare all’esperienza Play-and-Earn. Questo sistema consentirà ai giocatori di guadagnare NEMS minando la criptovaluta all’interno del metaverso.

Inoltre sarà presentato un nuovo tool progettato internamente per brand e creator che permetterà loro di personalizzare e costruire in modo semplice e veloce il proprio Metaverso ideale, offrendo maggiori possibilità di personalizzazione e interazione.

La collaborazione tra The Nemesis e Cryptosmart rappresenta una nuova era per il settore delle criptovalute, unendo l’innovazione delle criptovalute con l’esperienza di gioco coinvolgente di The Nemesis; con la criptovaluta NEMS, i giocatori avranno la possibilità di partecipare a un’esperienza di gioco unica e coinvolgente, mentre gli investitori potranno beneficiare della crescita della criptovaluta e del successo continuo di The Nemesis come piattaforma di gioco leader del settore.