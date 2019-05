Spread, perché BTp soffre più degli altri titoli di stato

Avvio di seduta poco mosso per lo spread tra BTp e Bund che si mantiene sotto quota 280 punti base a 277 pb dai 278 punti del finale della vigilia ma ciò che emerge negli ultimi giorni, a ridosso delle elezioni europee, è il ritorno della volatilità sull’Italia.

Dopo un 2018 difficile per gli asset italiani, piegati dalla belligeranza del governo verso l’Ue e dalla scarsa credibilità sui mercati finanziari, il primo trimestre del 2019 è stato assai positivo per i mercati globali, soprattutto grazie all’inversione a U delle banche centrali che si sono rimesse in posizione accomodante.