S&P: con debito alle stelle frenata credito inevitabile

Dalla crisi finanziaria globale del 2008, il debito globale è aumentato di circa il 50% arrivando a livelli più alti e più rischiosi. Così l’agenzia di rating S&P secondo cui tra i governi più indebitati, gli Stati Uniti sono in assoluto quelli che hanno visto gonfiato il debito in maniera più forte, arrivando a 10.600 miliardi di dollari in più negli ultimi dieci anni. Nel frattempo la Cina ha visto aumentare il debito di 5.000 miliardi e l’Eurozona di 2.800 miliardi in più.

In generale, dice il report, ad alimentare questa corsa alle spese e all’espansione fiscale sono i governi delle principali economie al mondo, ma anche i privati come per esempio le società non finanziarie cinesi. Negli ultimi dieci anni il coefficiente tra debito e Pil è salito a più del 231% di media rispetto al 208% del giugno 2008. I livelli di indebitamento delle aziende cinesi sono aumentati di circa due terzi in un decennio, attestandosi al 155% del Pil.

Secondo gli analisti di S&P, se da un lato i rischi di un default sono stati bassi negli ultimi anni, tutto potrebbe cambiare con l’aumento del costo del denaro e la frenata della crescita economica globale. Inoltre c’è il rischio di una recessione negli Stati Uniti nei prossimi 12 mesi con una probabilità al 20% -25%. Percentuali salite dal 15%-20% della fine dello scorso anno.

S&P: “tempesta perfetta” di rischi di una recessione

Da qui l’analista dell’agenzia di rating americana Alexandra Dimitrijevic, ha dichiarato:

“Una tempesta perfetta di rischi realizzati attraverso aree geografiche e asset class potrebbe innescare una recessione dannosa dal punto di vista sistemico. Questo scenario al ribasso riflette una maggiore dipendenza dai flussi di capitali globali e dalla liquidità del mercato secondario”.

I livelli del debito globale sono diventati “più alti e più rischiosi” di quelli di un decennio fa, il che significa, ha ammonito S&P Global Ratings, che “un’altra crisi del credito potrebbe essere inevitabile”. Fa eco alle parole di Dimitrijevic, l’altro analista Terry Chan secondo cui un rallentamento del credito globale è inevitabile ma non ci sarà rischio contagio.