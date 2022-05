Sostenibilità vs volatilitá: la ricetta di BlackRock per investire con successo

Il forte rialzo dell’inflazione e lo scoppio del conflitto in Ucraina hanno di fatto spinto gli investitori a focalizzarsi su settori come materie prime, soprattutto energetiche, e difesa. Lo scenario di mercato, impattato dai piú recenti avvenimenti, ha indotto a domandarsi quale ruolo possano avere i settori legati alle risorse naturali nella costruzione di un portafoglio diversificato, e come questi possano essere combinati con i temi sostenibili che hanno guidato la raccolta del risparmio gestito negli ultimi anni.

Per capire gli effetti sui portafogli degli investitori abbiamo parlato con Luca Giorgi, direttore commerciale iShares and Wealth di BlackRock Italia.

Inflazione e conflitto in Ucraina hanno cambiato il concetto di sostenibilità?

Il tema della sostenibilità e del cambiamento climatico rimane centrale nelle scelte di investimento di BlackRock, ma in questo momento è necessario considerare nei portafogli anche altri fattori quali il rialzo dell’inflazione e gli eventi legati alla geopolitica che hanno favorito il forte apprezzamento delle materie prime energetiche ed alimentari. Bisogna pertanto inserire in portafoglio anche titoli legati a questi settori per ottenere rendimenti che tengano il passo dell’inflazione.

Per non trascurare gli effetti di queste variabili abbiamo pensato di costruire un portafoglio che rimane orientato verso la transizione energetica, ma che comprende al suo interno, oltre a un fondo specializzato nelle fonti di energia pulite, il BGF Sustainable Energy Fund, anche un prodotto che investe in società attive nell’area delle fonti energetiche tradizionali, purché siano impegnate nella transizione climatica, come il BGF World Energy Fund. Questi prodotti consentono di continuare a cavalcare il tema della sostenibilità, beneficiando allo stesso tempo del rialzo dei prezzi delle fonti di energia tradizionali e di quello delle materie prime.

Cosa state mettendo a disposizione dei consulenti e clienti in questo particolare momento storico?

Per stare accanto a clienti e consulenti finanziari in questo particolare momento storico abbiamo aumentato l’interazione digitale, in particolare continuando ad investire nel ciclo di incontri online ‘Live Mercati’ che si svolgono il martedì. Questo format, nato nel marzo del 2020, in piena pandemia, come una call telefonica, si è evoluto diventando una vera e propria linea aperta con i professionisti della consulenza finanziaria.

Ma non è tutto. Abbiamo anche potenziato i contenuti della ‘Live Brochure’, un documento di 200 pagine che offre una view su tutta la gamma prodotti di investimento di BlackRock, attivi e indicizzati, e che, messo a disposizione di clienti e consulenti, dá la possibilitá di accedere ad informazioni aggiornate in tempo reale attraverso il rimando al nostro sito web.