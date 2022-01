Smart working: i nuovi trend nel mondo del lavoro

La pandemia, sdoganando lo smart woking, ha cambiato l’organizzazione del lavoro. Nella nuova normalità la presenza non è l’unico modo né l’ufficio l’unico luogo per svolgere l’attività lavorativa.

Come lavoreremo nell’anno appena iniziato? Un sondaggio di Variazioni, società di consulenza per lo smart working e l’innovazione organizzativa, mette in luce i principali elementi che caratterizzeranno il cambiamento nell’organizzazione del lavoro dei prossimi 12 mesi.

Manager più fiduciosi verso i collaboratori

Rispetto al pre-pandemia, nel 2021, quello che emerge dal sondaggio condotto dall’ufficio studi di Variazioni è prima di tutto una maggiore fiducia dei manager verso i propri collaboratori (53% 2020 vs. 70% 2021), che hanno imparato dall’emergenza e dallo smartworking forzato che il valore della presenza non sta nella produttività o nella possibilità di esercitare il controllo. Anzi, secondo oltre le metà dei manager, il lavoro agile incrementa la produttività (53% vs 45% nel 2020). Nel 2021, l’89% dei manager rispetto al 69% nel 2020, dichiara che la principale motivazione al lavoro agile è la possibilità di evitare il tragitto casa ufficio quando non necessario.

“I dati parlano chiaro – afferma Arianna Visentini CEO e fondatrice di Variazioni – ciò che sta cambiando è l’importanza che le persone, lavoratori e manager attribuiscono all’autonomia, alla flessibilità e alla conciliazione con un importante impatto non solo sul modo di lavorare che sarà sempre più agile – anche le aziende più reticenti dovranno acquisirne consapevolezza se non vorranno perdere competenze – ma anche sull’occupazione e sull’atteggiamento delle persone di tutte le generazioni, verso la scelte professionali. Così se il lavoro sarà prevalentemente solo agile, la domanda non sarà più smart working si o no, ma quale smart working e come?

Organizzazioni e lavoratori sperimenteranno nuovi equilibri e troveranno nuove soluzioni per coniugare la domanda di esperienza con la domanda di competenze, flessibilità e produttività: modificheranno gli spazi delle proprie sedi per renderli più attraenti e accoglienti, più coerenti coi bisogni di relazione, adotteranno soluzioni di prossimità offrendo ai propri lavoratori spazi di coworking più vicini a casa e, ancora il mercato del turismo innoverà l’offerta di formule di work-ation: il lavoro in luoghi di vacanza.“

Maggiore flessibilità con lo smart working

Guadando avanti – dicono dall’ufficio studi di Variazioni – uno degli elementi di attenzione del lavoro smart post-pandemia sarà quello di migliorare il benessere e la conciliazione vita-lavoro. Se nel 2021 si è registrato un lieve miglioramento delle competenze di work-life balance, emergano alcuni elementi connessi allo stress: 1 manager su 4 lamenta un carico di lavoro eccessivo.

Secondo le previsioni della società di consulenza, molte aziende introdurranno la flessibilità oraria e la possibilità ai manager di scegliere non più giorni fissi di smart working (come nel pre covid) ma di poter organizzare liberamente il lavoro del proprio team. Verrà ampliata la possibilità di scegliere il luogo nel quale svolgere la propria prestazione lavorativa.

Un esempio per tutti. Nexion, gruppo internazionale leader nelle tecnologie e sistemi per l’assistenza ai veicoli, con base a Correggio (Reggio Emilia) e sedi dislocate in tutto il mondo, svilupperà nel 2022 un progetto di smart working che vedrà come elementi caratterizzanti la flessibilità e la responsabilizzazione delle persone attraverso l’adozione di un nuovo modello organizzativo volto a valorizzare l’esperienza finora acquisita aumentando la produttività nel corretto equilibrio tra sfera privata e impegno professionale. “Siamo tra le prime aziende del territorio ad aver affrontato il tema con una indagine così strutturata e pensiamo che il nostro approccio che parte dall’ascolto dei bisogni delle persone e dalla valutazione attenta dell’esperienza fatta in emergenza, potrà fare dello smart working l’elemento catalizzatore dello sviluppo organizzativo dell’Azienda – ha affermato Giancarlo Santarello Direttore Hr del gruppo Nexion commentando i risultati della ricerca – perché sappiamo che l’innovazione è sempre un processo condiviso e anche la costruzione del lavoro agile va progettata mettendo a fattor comune il vissuto, i bisogni e le aspettative. In Nexion questo progetto riguarderà oltre 300 persone, pari a circa il 50% delle nostre risorse in Italia – ha concluso Santarello – Siamo orgogliosi di fare da apripista nel nostro settore.”